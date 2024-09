El romántico gesto de Brad Pitt hacia Inés de Ramón: ¡un colgante de diamantes con su inicial!

Nueva York celebra su evento más esperado como es la Semana de la Moda y sus calles han contado con la presencia de una de las parejas más 'cool' del momento. Días después de su debut como pareja en el Festival de Venecia, Brad Pitt e Inés de Ramón siguen paseando su historia de amor que dura ya dos años. El oscarizado actor, de 60 años, es de la opinión que solo se vive una vez y ha decidido dejar de esconder su amor por la diseñadora de joyas, de 34 años, y se ha atrevido con estilismos de los más innovadores.

© Getty Images Brad Pitt e Inés de Ramón por las calles de Nueva York

El actor de Wolfs y su novia hicieron de las calles de Nueva York su propia pasarela. El intérprete lució un vistoso traje amarillo inspirado en los años 70 con costuras más oscuras, mientras que su novia lució un elegante diseño de color canela y tacones altos en tono nude para su cita romántica en el restaurante italiano Sistina. Durante el fin de semana, se les fotografió en varias ocasiones. Y en una de ellas se pudo vislumbrar el colgante de diamantes que el actor lucía en su cuello con la inicial "I" como un dulce y romántico guiño hacia su novia.

© Getty Images Brad Pitt luce un colgante de diamantes con la inicial de su novia, Inés de Ramón

Pitt eligió como estilismo una camisa blanca abierta, en la que se apreciaba el colgante, y unos pantalones de cuadros tipo pata de gallo en color rojo y beige de Burberry, mientras que Inés llevaba un conjunto de chaleco sastre y pantalón negro, con el que dejaba su abdomen al descubierto y realzaba su bronceado. Un look de chaleco y pantalón que ella misma repitió -horas antes lucía un conjunto similar de rayas-, y con el que se sentía realmente cómoda para su aparición ante las cámaras.

© Getty Images Una pareja de moda y a la moda

Inés no soltó la mano de Brad ante el aluvión de flashes. El actor, que lleva varios años presumiendo de un estilo más arriesgado, llevaba un conjunto monocromático en color gris claro para su look de día. La pareja de enamorados visitaron The Mulberry, el lugar de reunión favorito de las celebridades en Manhattan. Su aparición coincide con la presentación de su ex Angelina Jolie de la película Without Blood en el Festival de Toronto. La actriz acudió acompañada de su hijo Pax, que reapareció un mes después de su grave accidente de motocicleta que pudo haberle costado la vida. El joven, de 20 años, en su primera aparición con su madre en las calles de Los Ángeles lucía la palabra "milagro" en su look después del incidente que pudo haberle costado la vida al no llevar casco y sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza.

© Getty Images Coordinados de día y de noche

Angelina no se separó del lado de Pax en todo el tiempo que estuvo en el hospital, una semana llegó a tener que permanecer en la UCI, mientras algunas fuentes señalan que Brad se sintió "desconsolado" por quedar fuera de la situación. Tras ser dado de alta, Pax se ha reincorporado poco a poco a sus actividades, como su aparición en la alfombra roja de Without Blood, proyecto en el que trabajó con su mamá, directora y guionista de la cinta, basada en la novela de Alessandro Baricco. Un mes después del accidente, todavía lleva el brazo derecho inmovilizado y luce algunas cicatrices en su rostro.