La sorprendente razón por la que Brad Pitt se ha decidido a arriesgar con sus estilismos

No es algo novedoso que Brad Pitt cause furor allá por donde va. El actor se encuentra en plena campaña de promoción de su último estreno Bullet Train. Sin embargo, los titulares que está acaparando estos días el ex de Angelina Jolie están muy alejados de las cuestiones interpretativas, puesto que en las alfombras rojas ha sorprendido a propios y a ajenos con estilismos de los más innovadores, algo a lo que no tiene acostumbrado a sus seguidores porque siempre había seguido una línea más clásica y sobria. Concretamente, en la jornada de este martes en la ciudad de Los Ángeles, ha optado por un traje de chaqueta en un llamativo color verde lo que ha llevado a la prensa allí presente a preguntar el porqué de este cambio tan radical de estilo. Una cuestión a la que el protagonista de Troya ha respondido de manera muy sorprendente. "No lo sé. Todos vamos a morir, así que pongamos las cosas patas arriba", ha confesado en claro tono de humor.

Una nueva forma de enteder la vida mucho más relajada que le ha llevado incluso a arriesgarse con un look unisex, la libertad de no poner género a las prendas es una de las tendencias que se lleva imponiendo en los últimos años. En aquella ocasión en Berlín, se decantó por una falda midi en tonos marrones, que a su vez combinó con una chaqueta del mismo color, una camisa de lino salmón y unas botas de inspiración militar. Sin duda, una nueva forma de vestir con el que se ha convertido en el objetivo de todos los focos sin perder ni un ápice de su atractivo natural. De la misma manera, al dejar parte de su piel al aire se ha descubierto dos de sus últimos tatuajes, que también siguen con esta línea gamberra y desenfadada: un rinoceronte en la pierna derecha y un cráneo humano en el gemelo izquierdo.

Esta no es la primera vez que el actor da su visto bueno a prendas tradicionalmente femeninas. En el año 1999 ya posó con diferentes vestidos para la portada de la revista Rolling Stones. De lo que no cabe duda es que ama y disfruta del mundo de la moda por lo que cuenta con una colección cápsula con la casa de sastrería italiana Brioni y es socio de la firma God's True Cashmere decida a la producción de camisas de cachemir.

De esta manera, a sus 58 años el artista demuestra que es todo un terremoto incansable y su espíritu es tan joven como al inicio de su carrera. Una vitalidad que le lleva a tomar riesgos porque además de este nuevo largometraje, que ha llegado a las salas de cine tras muchos retrasos por la pandemia del coronavirus, también está desarrollando su nueva faceta detrás de las cámaras con gran éxito. Un buen momento profesional que se complementa en el terreno personal, porque, después de un tiempo convulso por su controversial separación de Angelina Jolie, Brad Pitt ha sabido retomar las riendas de su vida, y, tras muchas idas y venidas para lograr la tutela de sus 6 hijos: Madoxx (20), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16) y los mellizos Vivienne y Knox (14), hasta, que, finalmente, en el año 2021, el ganador del Oscar pudo lograr la custodia compartida.

