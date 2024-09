Angelina Jolie reaparece con su hijo Pax, aún escayolado tras su grave accidente y la palabra ‘milagro’ en su look

Después de la promoción de su película María en el Festival de Venecia, un certamen al que también asistió su ex Brad Pitt con su novia, Inés de Ramón, y su paso por Telluride (Colorado), Angelina Jolie ha regresado a su hogar en Los Ángeles. La intérprete, de 49 años, ha reaparecido junto a su hijo Pax después del grave accidente que sufrió el joven, de 20 años, mientras circulaba en moto eléctrica por Los Ángeles. El incidente ocurrió el 29 de julio y las heridas fueron de tan grave consideración que tuvo que permanecer una semana en la UCI. Cuando su vida ya no corría peligro, los médicos le trasladaron a planta, pero señalaban que aún le quedaba un largo proceso de recuperación.

Cuando se cumple un mes desde que abandonara la UCI, Pax Thien ha reaparecido por las calles de Beverly Hills con su madre. Aún luce el brazo derecho escayolado y a través de su look quiso mandar un mensaje a sus fans. El joven llevaba un sombrero con la palabra "milagro", consciente de que el accidente que ha sufrido podría haberle costado la vida. No llevaba casco cuando colisionó su moto contra el automóvil y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Una fuente reveló a TMZ que en un principio los testigos creyeron que había muerto cuando lo descubrieron completamente tendido en el suelo y sin moverse. Hasta que no llegaron los paramédicos al lugar de los hechos Pax no recuperó la consciencia.

© Getty Images Shiloh con Angelina Jolie y Pax Thien en el estreno de 'Paper & Glue: A JR Project' en noviembre de 2021

Angelina Jolie no se separó de su hijo todo el tiempo que estuvo en el hospital, y sus hermanos no han dejado de preocuparse y ayudarle en un “largo camino de recuperación y terapia física”, como reveló una fuente cercana a People. Una vez en casa, la actriz pudo cumplir con sus compromisos profesionales, pero dejó a su hijo al cuidado de su familia y a su regreso sigue muy pendiente de él.

© Getty Images Pax ha contado con el apoyo tanto de su madre como de sus hermanos.

Se desconoce si Brad Pitt se ha interesado por la salud de su hijo, un representante del actor no quiso responder a este tipo de comentarios. Recordemos que Pax no mantiene buena relación con su padre, ni tampoco el resto de sus hermanos. Sobre él escribió unas palabras durísimas en su perfil privado, pero que rápidamente dieron la vuelta al mundo. “Una y otra vez has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo con tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de verlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día”.