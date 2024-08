Pax, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sale de la UCI pero le queda 'un largo camino de recuperación'

Pax, el hijo de 20 años de Angelina Jolie y Brad Pitt ha salido de la UCI después del accidente que tuvo con su moto eléctrica en Los Ángeles. Todo sucedió el pasado lunes 29 de julio por la noche, cuando se estrelló contra la parte trasera de un coche y sufrió un traumatismo por el que tuvo que ser rápidamente ingresado en el hospital.

© Getty Images

"Ahora empieza un largo camino de recuperación y fisioterapia", ha dicho una fuente a la revista People, asegurando que: "Están muy agradecidos por la rápida actuación del equipo de emergencias que le salvó la vida y por la excelente atención médica que ha recibido".

Durante estos días, Angelina Jolie (49 años) no se ha separado de su hijo ni un solo momento, al igual que sus hermanos, Maddox (22 años), Zahara (19), Shiloh (18) y los gemelos Knox y Vivienne (16), que "han estado visitándole y ayudándole". "Están todos muy unidos", ha confesado.

© GTRES

Según confirmaron fuentes policiales al portal TMZ, Pax no llevaba casco mientras conducía su moto eléctrica por una zona de mucho tráfico en Los Feliz Boulevard, concretamente en una calle cerca de su residencia familiar en Los Ángeles El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que no fue hasta que llegaron los paramédicos cuando recuperó la conciencia y empezó a quejarse de la cabeza y un fuerte dolor en la cadera.

© Getty Images

Al parecer, no es la primera vez que Pax se ve involucrado en un incidente de este tipo. "Sus amigos están preocupados por él", confesó una fuente cercana a Page Six, afirmando que "está actuando de forma imprudente". "Ha tenido una serie de accidentes automovilísticos, y eso no es bueno. Pax es un niño con problemas y Angelina está haciendo todo lo posible para ayudarlo".