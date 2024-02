Brad Pitt da un importante paso con Inés de Román mientras la batalla legal con Angelina Jolie se acerca al final

Con discreción y paso firme avanza la relación de Brad Pitt e Inés de Ramón. Un año y medio después de comenzar su noviazgo (fueron vistos por primera vez en noviembre de 2022), el actor y la ejecutiva de origen español han dado un paso más que demuestra que disfrutan mucho del presente y que también tienen ilusión en el futuro. Han afianzado su romance yéndose a vivir juntos a la mansión que tiene en California el protagonista de El club de la lucha, Malditos bastardos, Seven y El curioso caso de Benjamin Button.

Según ha contado el círculo cercano de Inés a People, la mudanza de la directora de ventas de la joyería Anita Ko Jewelry "es bastante reciente" y ha optado por seguir conservando su propio espacio. "Van muy fuertes y ella está más feliz que nunca", añaden. Por si parte, fuentes cercanas a Brad confirman a Us Weekly que está muy contento con la vida que tiene en este momento, emocionado con su romance y considera que ha creado un vínculo profundo con su pareja, que anteriormente estuvo casada con el actor Paul Wesley.

La pareja ha optado por dar importantes pasos, pero siempre optando por mantenerse en un segundo plano. Aún no han posado ante los flashes pero sí han acudido a actos públicos como el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara celebrado esta semana. En la gala, que siguieron sentados juntos, Brad entregó un premio a Bradley Cooper. El pasado diciembre también celebraron unidos el 60 cumpleaños del intérprete.

La batalla legal con Angelina, cerca del final

La nueva etapa sentimental del ganador de dos premios Oscar coincide con el final del proceso legal que tiene abierto con Angelina Jolie. "Están superando los últimos trámites burocráticos, lo que supone un gran alivio y una inyección de moral", han contado desde su entorno. Sin embargo, Brad no está del todo satisfecho con cómo se ha desarrollado todo: "Le entristece no estar en mejores términos con algunos de sus hijos y lamenta que las cosas se pusieran tan agrias con Angelina. pero los días de mirar atrás con ira han quedado atrás”.

En estos ocho años que han pasado desde su separación, los actores han estado enfrentados en los tribunales por la custodia de sus hijos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los mellizos Knox y Vivienne. También han tenido diferencias por algunas de las propiedades comunes que adquirieron durante su matrimonio como el Château Miraval un castillo francés con producción vinícola en el que celebraron su boda, de la que ¡HOLA! mostró en exclusiva mundial todas las imágenes.

Cuando concluya oficialmente su disputa, la protagonista de títulos como Maléfica y Lara Croft no descarta dejar California, donde tiene fijada su residencia y pasar más tiempo en Camboya, donde tiene una casa y adoptó a su primogénito. "Perdí la capacidad de vivir y viajar con la misma libertad. Me mudaré cuando pueda", contaba en la revista WSJ. En Estados Unidos asegura que no tiene vida social y que "cuatro de cada seis de las mujeres con las que tengo una relación cercana provienen de la guerra y el conflicto”.