Hiba Abouk reacciona a las apasionadas imágenes de Escassi con Sheila Casas

Está siendo una etapa intensa para Álvaro Muñoz Escassi. En junio protagonizó una mediática ruptura con María José Suárez después de dos años de relación y comenzaron entonces a sonar con fuerza los rumores sobre un idilio con Hiba Abouk, a la que conoció durante el rodaje de la novena edición de MasterChef Celebrity. Ahora la actriz se ha pronunciado acerca de las imágenes en las que el jinete aparece en actitud cariñosa con Sheila Casas, compañera de TardeAR (ambos son colaboradores del programa de Ana Rosa) con la que demuestra tener una gran conexión.

© Europa Press

A la protagonista de Eva & Nicole, El Príncipe y El corazón del océano le han preguntado qué le parece que Escassi esté de nuevo ilusionado tras varios meses en los que la amistad entre ellos ha sido analizada al detalle y ha generado un sinfín de especulaciones y comentarios. "Me parecería estupendo, no hay ningún problema, ojalá", ha dicho. Además, ha comentado con humor que no es una noticia que le pile por sorpresa: "No me sorprende nada ya en este mundo con la que está cayendo".

Hiba, que es madre de dos hijos que son su absoluta prioridad, ha indicado que si Escassi está enamorado se "alegra un montón" porque "es un tío al que quiero un montón". Sobre Sheila, hermana de Mario Casas, ha dicho que coincidió solo una vez con ella y le pareció divina. "Es muy mona y él es encantador, con lo cual, ojalá les vaya bien", ha deseado. Las imágenes del jinete y su compañera entre abrazos, besos y una fiesta de Halloween no han cambiado la amistad entre Álvaro e Hiba, tal y como ella ha confirmado: "Muy bien, siempre lo ha estado".

© GTRES

La actriz, que se ha mudado nuevamente a Madrid tras una etapa en París, ha recalcado en varias ocasiones que entre ella y Álvaro tan solo ha existido una amistad. "Se está especulando mucho sobre mi relación con Álvaro, y aunque no suelo responder a estas preguntas, lo voy a hacer para proteger mi intimidad y la de mi familia. Álvaro y yo nos conocimos trabajando, me cayó genial. Además, tenemos amigos en común, y eso ha hecho que coincidamos más y hayamos forjado una amistad que no es más que eso, una amistad", aclaró en ¡HOLA!

Por el momento, Álvaro no ha hecho comentarios públicamente acerca de la evidente química que tiene con Sheila, quien compagina sus apariciones televisivas con los estudios de Psicología que está haciendo tras licenciarse en Derecho. Quien sí se ha pronunciado al respecto es María José Suárez, quien ha apostado por la ironía: "No he tenido tiempo de ver esa gran noticia". Hace poco más de una semana, el jinete ratificó en los Juzgados de Plaza Castilla (Madrid) la demanda que interpuso por amenazas a Valeri Cuéllar, la mujer que desencadenó la ruptura con la ex Miss España.