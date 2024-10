Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi: así fue su primer encuentro (con mucha química) en 'MasterChef'

Tras su polémica ruptura con María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi fue fotografiado con Hiba Abouk, una relación que sorprendió a muchos ya que nadie sabía de donde venía su conexión. Después, se supo que habían coincidido en las cocinas de MasterChef Celebrity y anoche, por fin, fuimos testigos de ese primer encuentro que ha dado tanto que hablar. Los participantes de la octava edición del talent culinario de Televisión Española se desplazaron hasta Tarifa, Cádiz, para la prueba de exteriores y fue en ese momento cuando el jinete, como concursante de la edición anterior, visitó a los aspirantes de este año y saltaron chispas al coincidir con la actriz.

© RTVE

Después de hacer kitesurf en la playa de Valdevaqueros, Escassi se paseó con Jordi Cruz por el set de cocina de Hiba y la química entre ellos fue más que evidente. "Estaba escuchando: que guapo es, que tío más alto, q ojos más azules...", comenzó diciendo Jordi. "Yo no he dicho eso, no le conocía, vi el último Masterchef Celebrity y me sorprendió un montón. Me parece que tiene una personalidad increíble, mucho carisma y es muy buena gente, se lo tenía que decir", respondió la intérprete. Ante este halago, el jinete exclamó: "Qué bonita eres". Y se fundieron en un abrazo.

© RTVE

Minutos más tarde, Escassi volvió a visitar a Hiba y Jordi, entre risas, se vio obligado a intervenir. "Me gustaría que no me distraigas a las chicas del equipo. Estaba concentrada hasta que has venido tú", le dijo Jordi a Escassi. "No, no, yo no me distraigo", respondió Hiba con una sonrisa nerviosa. "Ya está, vuelvo, vuelvo", añadió, retomando así el cocinado.

© RTVE

Por su parte, el chef Marcos Mora, que estaba ayudando al equipo de Hiba a cocinar, comentó al ser testigo de la situación: "Álvaro, después te paso yo su teléfono, que es la única que curra". Y al jinete no le quedó más remedio que ausentarse de los fogones. "Vale, vale, me voy". El cocinero del restaurante asturiano Casa Gerardo también dio un toque de atención a la actriz para que se centrara en lo verdaderamente importante. "Vuelve, que estás en un Escassi world".

© RTVE

Cronología de la relación Abouk-Escassi

El encuentro de Hiba y Escassi en Masterchef Celebrity se produjo el pasado mes de junio, días antes de su asistencia a la fiesta que organizó el empresario José Luis López, más conocido como El Turronero, por la comunión de su nieta. En aquel momento, la actriz y el jinete fueron fotografiados juntos en actitud cariñosa y saltaron todas las alarmas.

© Gtres

Un mes después, el programa TardeAr, de Telecinco, mostró las imágenes de su primer beso en una playa de Tarifa, pero ellos siguieron negando el romance. "Hiba es amiga mía. Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie. Me cae muy bien, pero no tengo absolutamente nada con ella, solo aclarar eso”, declaró Escassi. “No tenemos 12 años. Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero, no hay absolutamente nada, ya lo ha dicho él. No nos estamos conociendo de nada ni dándonos oportunidad de ningún tipo. Estuve con muchísima gente”, explicó la intérprete.