Hiba Abouk responde en ¡HOLA! tajante sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Este promete ser un verano muy especial para Hiba Abouk. "Quiero disfrutar mucho de mis hijos, de la playa, de los atardeceres, de la buena comida y de la gente que me quiere", nos confiesa. La actriz, que acaba de sorprendernos con un nuevo cambio de look, tiñéndose el pelo de color rosa ("Me encanta mi cambio, le estoy cogiendo gusto, pero no tengo ni idea de lo que me durará"), no quiso perderse, el pasado viernes 19 de julio, Summer Event, la fiesta con la que Bvlgari celebró la llegada del buen tiempo, en Marbella.

En esta ocasión, la firma escogió como escenario una de las villas privadas más exclusivas de la Costa del Sol, a donde también acudió el actor Álex González, que, como muchos recordarán, fue 'pareja' de Hiba en la pequeña pantalla, cuando ambos protagonizaron la exitosa serie El Príncipe.

© ANDRÉS VALENTÍN GAMAZO Hiba Abouk nos cuenta que, para ella, las joyas son un accesorio imprescindible ("No concibo salir de casa sin pendientes")

—Hiba, una vez más, has asistido como embajadora de Bvlgari a su fiesta de verano. ¿Cómo te sientes?

—Muy feliz de formar parte de la familia de Bvlgari y de que, en esta ocasión, nos reúnan en Marbella, una ciudad a la que le he cogido especialmente cariño en este último año.

—Últimamente se ha hablado mucho de tu relación con Alvaro Muñoz Escassi. ¿Qué tipo de relación os une? ¿Es una amistad o en este momento os consideráis algo más que amigos?

—Se está especulando mucho sobre mi relación con Álvaro, y aunque no suelo responder a estas preguntas lo voy a hacer para proteger mi intimidad y la de mi familia. Álvaro y yo nos conocimos trabajando, me cayó genial. Además tenemos amigos en común, y eso ha hecho que coincidamos más y hayamos forjado una amistad que no es más que eso, una amistad.

—¿Eres de llevar joyas? ¿Tienes alguna que sea especial para ti?

—Soy de llevar joyas, sí. No concibo salir de casa sin pendientes. Y otro must para mí es el reloj.

—¿Hay algún destino por el que sientas predilección?

—Mi destino favorito para desconectar (y reconectar) es Túnez. También soy una enamorada de Cádiz.

© ANDRÉS VALENTÍN GAMAZO Hiba deslumbró en esta fiesta con un 'parure' de collar, pendientes, brazaletes y anillos, en oro blanco y 'pavé' de diamantes, de la colección 'Serpenti Viper', de Bvlgari

—En esta fiesta ha estado también Álex González. ¿Cómo ha sido este nuevo reencuentro fuera de la pantalla?

—Reencontrarme con Álex es siempre una alegría. Tenemos una amistad muy especial, es mi familia.

—La fiesta se ha celebrado en Marbella, escenario de la serie que estrenaste hace poquito junto a Belén Rueda. ¿Te trae buenos recuer­dos?

—Me trae unos recuerdos maravillosos. Protagonizar junto a Belén Rueda Eva & Nicole fue lo mejor que me sucedió el año pasado. Estamos muy contentos con la acogida que está teniendo.

© ANDRÉS VALENTÍN GAMAZO La actriz coincidió con Álex González, con quien protagonizó la exitosa serie 'El Príncipe' y con quien coincidió en esta cita. El actor llevaba reloj con esfera azul de la firma y anillo de la colección 'Save The Children' Te recomendamos

—La serie está ambientada en la Marbella dorada de Olivia Valère y su 'rival', Régine… ¿Te hubiera gustado vivir en la Marbella de aquella época?

—Me hubiese encantado. Sobre todo, por coincidir con las folclóricas, Lola Flores, Rocío Jurado… ¡o incluso Ava Gardner! Me hubiese encantado pasar una noche de arte con ellas.

—Tanto Belén Rueda como tú interpretáis a dos mujeres poderosas… ¿Esto te llamó la atención a la hora de coger el papel?

—Sí, por supuesto, y fue determinante para la elección del proyecto. Eva es un personaje fascinante, al que vas descubriendo muy poco a poco. Ha sido un placer y una suerte meterme en la piel de un personaje así.

—¿Tienes algún nuevo proyecto al que tengamos que estar atentos?

—En septiembre estrenaré también MasterChef. Ahí me podréis conocer un poco más y descubrir mi pasión por la gastronomía.

© ANDRÉS VALENTÍN GAMAZO La cantante británica Gena West, que puso música a la noche, y al lado, otro momento del evento, y, debajo, varios momentos del 'fashion show' donde los asistentes pudieron ver varias piezas de la firma

