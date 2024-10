Álvaro Muñoz Escassi, cara a cara en los juzgados con la mujer que desencadenó la ruptura con María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi ha acudido este miércoles a los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, a ratificar la demanda que interpuso a Valeri Cuéllar por amenazas y no por extorsión tal y como se dijo en un primer momento. "Ahora hay que dejar a la justicia que diga lo que sea", ha declarado a su salida.

© Europa Press

El jinete sevillano, de 50 años, ha atendido a los medios de comunicación con cierta prisa y sin dar más detalles sobre la batalla judicial que libra contra esta mujer, con quien mantuvo una serie de encuentros íntimos mientras todavía estaba con María José Suárez. Escassi y Valeri se han visto las caras en los juzgados, pero no han intercambiado ni miradas ni palabras. "Yo mirando a un lado y él al otro", ha dicho la joven sobre su encuentro. Cuando los reporteros le han preguntado si al menos se habían saludado, se ha reído y ha exclamado: "¿Qué dices?". Valeri, de 29 años, transexual y de origen colombiano, ha asegurado que no tiene miedo a nada y que se siente más tranquila tras haber declarado. "Todo excelente", ha expresado.

© GTRES

Valeri, por su parte, también ha denunciado al jinete. En su caso ha sido por revelación de secretos y su demanda también ha sido admitida a trámite. De esta forma, busca demostrar "los daños" que el jinete "ha hecho conmigo" al sentarse en un plató de televisión para hablar de sus encuentros íntimos, ofreciendo detalles de su profesión y vida privada.

© Europa Press

El jinete se enteró en pleno directo de las intenciones de Valeri. Fue Ana Rosa Quintana quien le dijo que había sido denunciado por un presunto delito de revelación de secretos y la demanda ha sido admitida a trámite. "No es cierto. Es todo al revés. Yo voy al día 23 voy a ratificar la denuncia que yo le puse. Yo no tengo ninguna denuncia puesta. A mí no me consta", señaló desconcertado. "Puede que ella se haya adelantado a tu denuncia", comentó la presentadora de TardeAR. Pero él seguía negándolo. "El que puso la denuncia fui yo. A mí han citado para ratificar mi denuncia. A mis abogados no le consta nada", insistió.

¿Por qué están enfrentados?

El idilio entre Escassi y Cuéllar se volvió problemático cuando, según el propio jinete, ella le pidió dinero tras mantener una serie de encuentros íntimos. Aunque en un principio él accedió a ayudarla con algunos gastos, como el pago del transporte, las peticiones de Cuéllar fueron a más y llegó incluso a solicitarle una sumas elevada bajo el pretexto de que su padre estaba enfermo en Colombia. Escassi rechazó esta petición y comenzó un conflicto entre ambos, al que ella supuestamente respondió con extorsiones hacia el jinete.