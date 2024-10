Álvaro Muñoz Escassi se entera en directo de que ha sido imputado por revelación de secretos

Álvaro Muñoz Escassi vivió un momento de lo más inesperado durante su participación en el programa TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana, cuando se enteró en pleno directo de que ha sido imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Valeri Cuéllar, una mujer de 29 años, transexual y de origen colombiano, con quien el jinete mantuvo una serie de encuentros íntimos cuando aún estaba con María José Suárez y a la que el deportista denunció por extorsión y chantaje, se ha puesto en su contra y le ha denunciado ahora a él por revelación de secretos.

De esta noticia se enteró Escassi en medio del plató de su programa y se mostró completamente desconcertado ante tales acusaciones. El jinete y presentador de televisión, que acudía como casa tarde al plató para comentar los temas de actualidad, n podía imaginar que ese jueves aparentemente tranquilo cambiaría en cuestión de segundos. "Álvaro, parece que hoy te has levantado con mal pie", comenzaba Ana Rosa en un tono cercano y serio a la vez. "¿Por qué?", respondía perplejo y con una expresión que mostraba su total desconocimiento. Una pregunta que dio a paso a que la presentadora soltara la bomba: "Parece que te ha denunciado por un presunto delito de revelación de secretos, y la demanda ha sido admitida a trámite", comentó ante la incredulidad de su colaborador.

Escassi, conocido por su habitual temple, quedó atónito. "No es cierto. Está todo al revés", señaló entre evidente confusión. Según sus palabras, estaba a la espera de ratificar una denuncia el 23 de octubre que él mismo había interpuesto por extorsión contra Valeri Cuellar. Sin embargo, Ana Rosa no dudó en insistir sobre la veracidad de la información que poseía, lo que terminó de descolocar al sevillano.

Con un gesto de incredulidad, Escassi aseguró que ni él ni su equipo jurídico habían recibido notificación alguna sobre esa nueva denuncia. "A mí no me consta que haya nada", repitió para intentar aclarar la situación, pero los gestos de los contertulios dejaban claro que la noticia estaba ya en boca de todos. El desconcierto de Escassi no hizo más que aumentar la tensión en el plató y aprovechó para pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su amiga Hiba Abouk, quien había comentado en una entrevista que está soltera y mantiene una excelente relación con sus exparejas. "Hiba Abouk es amiga mía, la quiero un montón", confesó Escassi a modo de reafirmar el cariño y respeto que siente hacia la actriz.

El enfrentamiento entre Valeri Cuéllar y Escassi

Valeri Cuéllar es una mujer trans colombiana con la que Álvaro Muñoz mantuvo una relación íntima mientras él estaba con María José Suárez. Según el propio jinete, fue un vínculo consentido y conocido por Suárez, ya que mantenían una relación abierta.

El idilio entre Escassi y Cuéllar se volvió problemático cuando, según el propio jinete, ella le pidió dinero tras mantener una serie de encuentros íntimos. Aunque en un principio él accedió a ayudarla con algunos gastos, como el pago del transporte, las peticiones de Cuéllar fueron a mñas y llegó incluso a solicitarle una sumas elevada bajo el pretexto de que su padre estaba enfermo en Colombia. Escassi rechazó esta petición y comenzó un conflicto entre ambos, al que ella supuestamente respondió con extorsiones hacia el jinete.

En ese momento, fue cuando él presentó una denuncia formal por extorsión y Cuéllar ha contratacado ahora con la demanda que conoció en directo en TardeAR y que, según lo que han revelado, podría estar relacionada con la revelación de información privada o confidencial.