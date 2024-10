Las distintas y significativas reacciones de Álvaro Muñoz Escassi al preguntarle por Lara Dibildos, HIba Abouk y María José Suárez

La estupenda relación que existe entre Álvaro Muñoz Escassi y Lara Dibildos, su expareja y madre de su hijo Álvaro, ha quedado más que demostrada en numerosas ocasiones. Hace tan solo unos días volvían a hacer gala de su buena sintonía durante un día en familia en Madrid, entre charlas y abrazos. El jinete siente un gran cariño por la actriz y no ha dudado en reiterarlo en su última aparición pública, durante la presentación de The Walking Dead: Daryl Dixon the book of Carol. Sin embargo, sus reacciones han sido muy distintas al preguntarle por María José Suárez, cuya polémica ruptura acaparó numerosos titulares, y por Hiba Abouk, con quien se le relacionó recientemente. Tres respuestas muy diferentes y significativas que puedes ver en este vídeo.