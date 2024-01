Hiba Abouk demuestra lo diferentes que son sus hijos con esta simpática foto

Tras dejar atrás el que ha sido, sin duda alguna, su año más desafiante, Hiba Abouk (37 años) sigue volcada en las dos personas más importantes de su vida: sus hijos. La actriz ha encontrado en ellos el consuelo que necesitaba en los momentos difíciles pero también la ilusión y la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Gracias a Amín y Naim, la protagonista de El Príncipe no ha perdido la sonrisa en ningún momento y encara el 2024 con más ganas que nunca.

- Hiba Abouk dedica unas emotivas palabras a sus hijos

"Mi rubio y mi moreno"

A la actriz le encanta hacer todo tipo de planes con ellos y esta semana les llevó a disfrutar de la magia del circo. Amín, de tres años, y Naím, de uno, se lo pasaron en grande viendo las actuaciones de todos los artistas. "Este número ha sido fantástico. ¡Mis niños alucinando!", publicó en sus redes sociales junto a varios vídeos.

Además, Hiba compartió esta foto que demuestra lo diferentes que son sus hijos. El mayor tiene una espectacular melena rizada oscura con mucho volumen, mientras que el pequeño es rubio y lleva el pelo corto. "Mi rubio y mi moreno", escribió la actriz de ascendencia libia y tunecina.

- Hiba Abouk cuenta cómo es su actual relación con Achraf Hakimi

Feliz y abierta al amor

Recientemente, Hiba confesó que se encontraba en "un momento maravilloso porque tengo mucho trabajo, tengo a mis niños con salud y yo también". Tras su separación del jugador de fútbol Achraf Hakimi, la intérprete ha asegurado que está abierta al amor. "Eso nunca se cierra. Claro, una siempre tiene ganas", dijo sobre la idea de volver a enamorarse. Además, tras lo vivido con su exmarido, Abouk reconoce que: "Aprendes, eres más exigente... Son lecciones de la vida".

- El esperado regreso de Hiba Abouk a la televisión

Nueva etapa en España

A finales del año pasado supimos que Abouk volverá a la televisión por la puerta grande. La actriz regresa a la pequeña pantalla con un papel protagonista en Eva & Nicole, la nueva serie original de Antena 3 que narra la historia de dos poderosas mujeres de la jetset marbellí con un pasado común que vuelve con sed de venganza.

Se trata de un proyecto muy especial para ella no solo por la ilusión de trabajar de nuevo en España, sino porque ha vuelto a ponerse delante de las cámaras tras su año más complicado a nivel personal. "El año ha empezado superbién. He terminado de rodar ya Eva y Nicole y estoy muy contenta", confesó hace unos días, asegurando que está feliz con su nueva vida en Madrid: "Sí, ya estoy instalada. Para siempre no hay nada... pero de momento sí".