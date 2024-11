Así responde Tamara Falcó cuando le preguntan si se ha planteado la adopción

Tamara Falcó sueña con convertirse en madre junto a su marido, el empresario Íñigo Onieva. Sin embargo, el camino para conseguirlo no está siendo fácil. Pese a ello, la marquesa de Griñón vive el proceso con "muchísima paz y confiando en Dios", tal y como reconoció en la presentación del libro Cuando conoció al Dios amor, de su amiga Ana Finat Martinez-Costa.

"Yo estoy haciendo todo lo posible. Si es que sí es porque es mi camino. Si es que no es porque también es mi camino", aseguró con gran entereza y repitiéndose que "nunca se sabe" cómo puede sorprenderte la vida. "La gente se ríe de mi cuando cuento que Santa Isabel se quedó embarazada a los 70 años", puso como ejemplo. Eso sí, pase lo que pase, tiene claro que lo aceptará con serenidad, ya que considera que la maternidad no es el "único camino para ser feliz".

La marquesa de Griñón sigue adelante con sus planes de ser madre dentro de sus "valores morales". Tras llevar a cabo un método natural llamado naprotecnología y no haber obtenido los resultados esperados, se ha puesto en manos de nuevos profesionales, entre ellos, Xevi Verdaguer, conocido por ayudar a Andreu Buenafuente y Silvia Abril a ser padres, y de momento no se ha planteado la adopción. "Ahora mismo no estoy en ese punto", confesó. "De todas maneras, en unos días cumplo 43 años y creo que la edad límite para adoptar es 40 o eso me dijeron porque tampoco lo he investigado, entonces no sé tan si quiera si es una opción", añadió.

Después de su boda, celebrada el 8 de julio de 2023, Tamara contó en ¡HOLA! que Íñigo y ella no barajaban la opción de adoptar para ser padres. Sin embargo, meses después reconoció que no lo descartaban, "pero no es algo que nos hayamos planteado. Ni lo hemos hablado".

La marquesa de Griñón nunca ha ocultado sus deseos de ser madre. "Claro que me gustaría, pero creo que es algo que te planteas seriamente cuando tienes una pareja", dijo a principios de 2018, cuatro años antes de conocer a Íñigo.

Esa misma idea también la defendió cuando fue entrevistada por Bertín Osborne en 2019. En el tú a tú con el cantante descartó ser madre soltera por reproducción asistida. "Si encuentro a alguien y me enamoró sí sería madre, tener un hijo sin pareja... no. No siento tanta necesidad de maternidad como para eso, entiendo que hay mujeres que sí, pero la verdad es que es muy complicado. Me imagino que más adelante, si no puedo tener hijos, adoptaría", argumentó. Entre risas, dijo que "un bebé es muchísima responsabilidad" y que su madre, Isabel Preysler, y su hermana, Ana Boyer, le animaban a que fuera madre porque era la experiencia más bonita de la vida. "Quieren que congele mis óvulos", desveló.

Tamara Falcó, con los afectados por la DANA

Tras la presentación del libro de su amiga, Tamara anunció que está colaborando con World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, para ayudar a los afectados por la DANA. Además, adelantó que la próxima semana estará en las zonas más devastadas de Valencia cocinando junto a un grupo de amigas para todas las personas que lo necesiten. "Vamos varias amigas chefs y vamos a colaborar con las cocinas de José Andrés para que la gente coma caliente", señaló, y habló de las tareas que está realizando su marido en el epicentro de la tragedia. "Íñigo y sus amigos están ahí con otra ONG y se han encontrado unos pueblos totalmente devastados. Es terrible lo que hace el agua. Está todo lleno de barro, entonces, lo que están haciendo es abrir caminos".