Andreu Buenafuente recuerda cómo se enamoró de Silvia Abril y habla de ella como nunca antes

Andreu Buenafuente y Silvia Abril forman un tándem perfecto. Comparte amor, humor y tienen una niña, Joana, que cumplirá diez años en noviembre. Hasta ahora pensábamos que el comunicador se había enamorado de su mujer por su personaje de La niña de Shrek, pero tan solo se trata de "una leyenda" que él mismo se ha encargado de propogar , pues su flechazo se produjo mucho antes de compartir plató en el programa Buenafuente. "Yo ya la había visto. Trabajaba en el entorno de mi productora, no en mi programa, y yo pensaba: 'Esta tía es diferente", confesó Buenafuente en La matemática del espejo, de Televisión Española. "Luego la vi en Hommo Zapping haciendo de La niña de Shrek y debo aclarar que ahí no me enamoro, la veo con bigote y oliéndose la axila y vamos a ver...", añadió entre risas.

- La hija de Andreu Buenafuente, protagonista indiscutible de la despedida de 'Late Motiv'

VER GALERÍA

Pero hubo un momento en el que su corazón dio un vuelco al verla. Fue durante una fiesta de un amigo en común. Y cuando lo recuerda sonríe. "Silvia estaba hablando por teléfono cerca del mar. La volví a ver y sentí el puñetazo. Y dije: 'Pues si esta chica a mí me ha gustado siempre'", dijo con cierta melancolía. Entonces intentó conquistarla con su sentido del humor... y lo logró. "Yo siempre fui muy tímido en el ligoteo y cuando entra en el programa yo le hacía bromas personalizadas, ella se reía porque tiene muy buen reír, pero yo creo que pensaba: '¿Este tío qué querrá?' Hasta que ya le dije: 'Mira, me está pasando esto'".

VER GALERÍA

En aquella época Silvia triunfaba en el programa de Buenafuente con su personaje de La niña de Shrek y un día, según contó el presentador, "se levanta la falda delante de la mesa del programa y no sé si es que tengo una mente enfermiza o qué, pero pensé que de alguna manera me lo estaba haciendo a mí... y a partir de ahí empezó la historia... y hasta ahora".

VER GALERÍA

El comunicador no se había parado a pensar seriamente en la paternidad hasta que un día Silvia le dijo: "Está en camino una chica". Aquel anunció cambió su rumbo para mejor. Con la llegada de Joana el 29 de noviembre de 2012, Buenafuente descubre "la bomba de vida que es un crio y eso recoloca toda tu escala de valores".

VER GALERÍA

El presentador, de 56 años, confesó que está viviendo un gran momento tras el adiós de Late Motiv. "Estoy en Barcelona viviendo, disfrutando de las pequeñas cosas. Llevando a mi niña al cole, leyéndole cuentos, haciendo proyectos personales más pequeñitos y no sabiendo si me volveré a liar en algo gordo o no. Me encanta el equilibrio que tengo, que puedo inventar una locura y volver a casa para poner a mi niña a dormir. Soy un sentimental", aseguró.

- Anabel, Mónica y Meritxell: así son las hermanas de Silvia Abril

- Silvia Abril comparte una foto inédita de su boda con Andreu Buenafuente

Buenafuente ha dedicado media vida al trabajo y no se arrpiente, pero ahora quiere disfrutar de la familia que ha formado con Silvia, la 'culpable' indiscutible de su felicidad. "Yo siempre fui muy adicto al trabajo. Muchas veces me decían que por qué no me había casado o no tenía hijos. Hasta los 45, que yo ya me junto bien con Silvia, en mi casa decían que me habían perdido para la vida matrimonial", contó sin parar de reír. "Yo decía que el trabajo era mi familia, pero eso ya fue caducando, sobre todo, cuando entra Silvia en mi vida, que entra como un ciclón. Me da unos valores y unos equilibros muy bonitos. Coloca las cosas en su sitio", manifestó con orgullo.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.