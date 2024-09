Tamara Falcó cuenta sus planes de ser madre dentro de sus 'valores morales'

Tamara Falcó sueña con convertirse en madre junto a su marido, el empresario Íñigo Onieva. Primero acudió a la clínica Fertilitas para llevar a cabo un método natural llamado naprotecnología y ahora, al no haber obtenido los resultados esperados, se ha puesto en manos de otros profesionales. "Hay una médico que estoy viendo en Barcelona que está tratando todo desde el interior", explicó a Europa Press durante su presentación como embajadora de Anara by Ana Lérida, un salón de peluquería ubicado precisamente en la Ciudad Condal.

La marquesa de Griñón, que cumplirá 43 años el próximo 20 de noviembre, no reveló el nombre de su doctora, "porque prefiere mantenerse en el anonimato", pero sí contó que era paciente de Xevi Verdaguer, psiconeuroinmunólogo, nutricionista, fisioterapeuta y autor de Tu salud empieza aquí. Aprende a cuidarte y disfruta de una vida sana, conocido por ayudar a Andreu Buenafuente y Silvia Abril a ser padres. "Estoy cuidándome y me han hablado de diferentes opciones dentro de mis valores morales. Así que, perfecto", añadió con su habitual sonrisa.

Tamara aseguró que toda la familia desea que Íñigo y ella tengan un hijo, sobre todo, su madre, Isabel Preysler, y su suegra, Carolina Molas. "Mi madre no me presiona pero sí que me pregunta. Está deseando que tengamos un niño o una niña y la madre de Íñigo también, pero bueno, será lo que Dios quiera", dijo. "Evidentemente, no lo hemos logrado hasta ahora, es lo que hay, pero es verdad que hay ciertas cosas que si no pasan pues será que no es para mí, para nosotros, y ya está", concluyó.

En una entrevista concedida a ¡HOLA! por su 80 aniversario, la marquesa de Griñón ya habló de este nueva fase en su búsqueda de embarazo. "Tengo una médica buenísima y estoy intentando hacer un approach bastante holístico. Me he hecho todas las pruebas y, en principio, todo está bien. Con calma", explicó. Isabel Preysler, por su parte, confesó a la revista su deseo de ser abuela de nuevo. "Quiero tener más nietos y cuantos más mejor, pero no presiono a Tamara. ¿Dice que quiere llamarle Isabel si tiene una niña? Me encanta".

Mientras intenta convertirse en madre, Tamara disfruta del matrimonio y de su trabajo en televisión como colaboradora de El Hormiguero y jurado de Got Talent. Tal y como aseguró en ¡HOLA!, si finalmente no logra aumentar la familia "no creo que fuera una persona amargada". "Tengo mucha fe. Si tiene que ser, será. Si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar", argumentó.