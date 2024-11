La boda secreta de Martin Odegaard, exjugador del Real Madrid, con su novia a punto de dar a luz

El futbolista Martin Odegaard y su novia, la afamada bailarina Helene Spilling, ya son marido y mujer. El centrocampista del Arsenal y exjugador del Real Madrid se ha casado en secreto con su novia, la ganadora del concurso Bailando con las estrellas en Noruega. Según ha informado el diario VG, la pareja ha sellado su amor en el registro civil antes de convertirse en padres de su primer hijo. Helene Spilling, de 28 años, está embarazada de ocho meses del jugador, de 25, y ambos están muy ilusionados con la llegada de su primer hijo. "1+1 = 3. No puedo esperar a conocerte, nuestro pequeño bebé", señalaba el futbolista, que cuenta los días para ver la carita de su hijo recién nacido.

© Getty Images Helene Spilling y Martin Odegaard, a punto de ser papás, en la Gala Global Gift de Londres, celebrada el 28 de octubre de 2024

La pareja ha cambiado su estado civil y Helene cambió oficialmente su nombre por el de Helene Spilling Odegaard, añadiendo el apellido de su esposo. Hace apenas una semana la pareja apareció en una gala benéfica en Londres, donde Helene presumió de su avanzado estado de gestación y posaban así de enamorados. Un año y medio después de aparecer por primera vez en público en los premios London Football Awards, en marzo de 2023, celebran su boda, casi al mismo tiempo que se preparan para ser padres.

© Getty Images Martin Odegaard, el futbolista del Arsenal y exjugador del Real Madrid, se ha casado en secreto un mes antes de ser papá

© Getty Images Helene Spilling y Martin Odegaard posaban así de enamorados hace apenas una semana en Londres

Odegaard no ha jugado con el Arsenal desde que se lesionó durante el partido internacional de Noruega contra Austria el pasado 9 de septiembre. Aún no está claro cuando se reincoporara a las filas del equipo inglés ni si llegará a los partidos de la Liga de Naciones contra Noruega a finales de noviembre. Helene Spilling se dio a conocer cuando formó parte de Skal vi Danse, la edición noruega de Bailando con las estrellas. Ganó el programa junto con Simon Nitsche en 2021 después de una laureada carrera como bailarina. La actual esposa del futbolista posee 17 medallas de oro del Campeonato Nacional de bailes de salón y en 2017 recibió la Copa del Rey. En 2023 formó parte del Master of Masters.

© odegaard.98

Odegaard se convirtió en el jugador más joven en la historia del Real Madrid, después de que el club le fichase con 16 años por 4 millones ese mismo año. Debutó oficialmente en el equipo de Florentino Pérez el 23 de mayo de 2015 sustituyendo a Cristiano Ronaldo en la segunda parte del último partido de la temporada de la Liga ante el Getafe F.C. Después de pocas apariciones en el club blanco, tuvo un exitoso periodo de cesiones al S. C. Heerenveen y S. B. V. Vitesse de la Eredivisie de Países Bajos, y a la Real Sociedad en España, con la que ganó la Copa del Rey de 2019. En 2021 fichó por el Arsenal F. C., el club cuyo entrenador es Mikel Arteta, y un año después se convirtió en capitán del club de la Premier League en Inglaterra.