La confesión de Sam Heughan tras decir adiós a su personaje de 'Outlander'

Los seguidores de Outlander no ven el momento de que llegue el 23 de noviembre para poder ver en Movistar Plus+ uno de los estrenos más esperados del año: la segunda parte de la séptima temporada. La serie se acerca oficialmente a su final, ya que la octava entrega pondrá el broche de oro a esta famosa ficción de época, que narra la épica historia de amor, marcada por los viajes en el tiempo, entre Jamie y Claire Fraser, interpretados por Sam Heughan y Caitriona Balfe.

© @outlander_starz

Los nuevos episodios regresan con la separación de los protagonistas, conflictos familiares, triángulos amorosos, pasión y muchas más aventuras y peligros que acechan a los personajes. Aunque todavía queda mucho por ver, el reparto ya ha terminado de rodar los capítulos que suponen el desenlace de la serie, que se espera que se estrenen el año que viene. Este hecho ha emocionado tanto a los fans como a los actores, quienes han dedicado más de una década de sus vidas a esta apasionante historia. En ese sentido, Sam Heughan ha compartido sus sentimientos sobre el cierre de esta etapa que le ha marcado en lo profesional y en lo personal.

© @outlander_startz

© @outlander_starz

En una entrevista en el programa Today, el protagonista de Love Again, de 44 años, ha abierto su corazón y ha reconocido la importancia que Outlander ha tenido para él. El actor ha afirmado tener un sentimiento "agridulce", comentando que "son 11 años de nuestras vidas, 8 temporadas, 101 episodios". Aunque, tal y como ha explicado, aún nos quedan muchos capítulos para disfrutar del drama de época, "obviamente, estamos promocionando la parte 2 de la temporada 7, pero hemos terminado de grabar la semana pasada. Tengo que volver la que viene para grabar unas cosas, pero, sí, ha sido una parte enorme de mi vida", relataba invadido por cierta nostalgia.

© Starz

El protagonista de Men in Kilts: un roadtrip con Sam y Graham hacía entonces una conmovedora confesión sobre su vida después de interpretar a Jamie Fraser: "No sé a dónde ir ahora", aseveraba. Para tratar de aligerar la carga emocional del momento, Heughan bromeaba con Al Roker, Craig Melvin y Dylan Reye presentadores del citado espacio, diciendo: "Quiero decir, si vosotros chicos tenéis un sitio por aquí...". Ante esto, Craig, entre risas, respondía con humor que "¡hay un par de vacantes!". Aunque aún no se conoce cuál será el próximo proyecto de Sam Heughan, se cree que, tras el éxito de la primera temporada de La pareja de al lado, pronto se sumergirá en las grabaciones de la segunda.

© Starz / Movistar Plus+

A medida que Outlander se acerca a su desenlace, los fans y los actores, cuyas carreras han sufrido un punto de inflexión gracias a la serie y se han convertido en grandes estrellas, reflexionan sobre el impacto que esta ficción ha tenido en sus vidas. Aunque la octava temporada marcará el final de este viaje, el legado de Jamie y Claire, así como el cariño de sus seguidores, perdurará, recordándonos que algunas historias realmente nunca terminan, sino que viven en el corazón de quienes las han disfrutado.

© Movistar Plus+

¿Qué veremos en la segunda parte de la temporada 7?

Estos capítulos toman como referencia lo narrado en el séptimo volumen de la saga literaria de Diana Gabaldon, titulado Ecos del pasado. La primera parte se estrenó en junio de 2023 y la historia presenta a los Fraser atrapados en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos antes de regresar a Escocia.

© @outlander_starz

© @outlander_starz

En esta segunda tanda de episodios, Claire, Jamie y el joven Ian se dirigen a Escocia y se verán inmersos en la segunda batalla crucial de Saratoga y en la búsqueda para encontrar a Jemmy. Mientras tanto, Roger y Brianna se enfrentan a enemigos a través del tiempo. Con el amor uniéndolos a través de océanos y siglos, ¿podrán los MacKenzie y los Fraser encontrar el camino de vuelta?