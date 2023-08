Descubre todos los detalles sobre la nueva serie de Sam Heughan lejos de 'Outlander'

Outlander ha sido uno de los estrenos más esperados de la temporada con millones de seguidores que aguardaban ansiosos la séptima entrega para deleitarse con las nuevas aventuras y la historia de amor entre Jamie y Claire, papeles interpretados por Sam Heughan y Caitriona Balfe. Si eres de los que ya ha devorado los nuevos capítulos pero se ha quedado con ganas de más, tenemos una buena noticia para ti: Jamie vuelve, pero no acompañado de su amada enfermera, sino de Dougal MacKenzie (Graham McTavish), y no vuelven sus personajes, sino los actores que les dan vida en un nuevo proyecto alejado de la exitosa serie.

Sam y Graham vuelven a unir fuerzas en la segunda temporada de Men in Kilts, una serie de no ficción que recorre a modo de roadtrip los lugares y tradiciones de un país y su conexión con la herencia cultural de Escocia, su lugar de nacimiento cuyos rincones visitaron en la primera entrega. En la segunda, los dos actores, que además son grandes amigos, vuelven a lanzarse a la carretera pero esta vez ponen rumbo a Nueva Zelanda. Un viaje que llegará a las pantalla de Movistar Plus+ el 14 de agosto y que, cada lunes, estrenará un nuevo episodio hasta completar los cuatro que componen esta tanda.

El programa fue rodado durante el mes de febrero de 2022. En ese momento, Sam anunciaba que habían aterrizado en Nueva Zelanda para iniciar su nueva aventura compartiendo dos fotos junto a Graham mientras posaban en la cima de una montaña ataviados cada uno de ellos con su kilt, prenda conocida popularmente como falda escocesa, haciendo honor al título de la serie.

"¡Llegamos! ¡Los "Men in kilts" están en el sur! Me siento muy afortunado de estar aquí, explorando esta increíble isla con su herencia única. No puedo esperar para compartir este viaje épico contigo. ¡Que empiecen las aventuras!", escribía emocionado el protagonista de Love Again, de 43 años, al dar el pistoletazo de salida a la filmación. En su periplo por este país, ubicado en el suroeste del Pacífico, tratan de mostrar por qué está considerado como la Escocia del hemisferio sur.

En esta entrega en Nueva Zelanda podremos ver a Sam y Graham rodeados de paisajes que dejan sin aliento; adentrándose en océanos llenos de tiburones; sacando su lado más competitivo practicando varios deportes extremos; conociendo de primera mano la ganadería de renombre mundial; aprendiendo a bailar la tradicional haka maorí, con más o menos gracia; e incluso podrían encontrarse con algún que otro hobbit por el camino. Una oportunidad única y especial de conocer este bello lugar a través del prisma de la tradición escocesa.

Se trata de una temporada muy emotiva ya que, el lugar que recorrerán en estos capítulos, tiene un significado especial para uno de los intérpretes protagonistas: Graham McTavish, de 62 años. El artista conoció el país durante el rodaje de la saga de El Hobbit, de Petter Jackson, y, hace varios años, tras casarse con la cineasta Gwen Isaacs, el actor de Preacher se mudó de su Escocia natal a Nueva Zelanda. Las dos hijas de la pareja, Honor y Hope, han nacido allí. El protagonista de La casa del dragón ahora vive en la capital, en Wellington, junto a su segunda esposa, la fotógrafa Garance Doré, por lo que que estas tierras se han convertido en su hogar de adopción.

Al ser preguntado sobre qué pueden esperar los fans, Graham ha afirmado que "pueden asombrarse de que todavía siga vivo", bromeaba durante una entrevista con ¡HELLO! el pasado mes de junio en el estreno en Londres de la tercera temporada de The Witcher. Además que añadía que "Sam me asustó mucho en la primera temporada, pero realmente se esforzó mucho en la segunda".

"Sé que le traje a Nueva Zelanda. Vino por mi invitación y estaba interesado en la historia. Pero (durante la serie) estoy tratando de hablar con él sobre la cultura maorí, todo este tipo de cosas. Y lo que quiere hacer es tirarme por los acantilados y torturarme. Así que, sí, los fans verán algo de miedo al desnudo", explicaba divertido. Sin duda, un motivo más para no perdernos esta nueva entrega.