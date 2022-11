El hermano de Chris Hemsworth será el nuevo Geralt de Rivia Henry Cavill deja por sorpresa 'The Witcher' y lo sustituye Liam Hemsworth: estos son los motivos Se había comprometido a siete temporadas, pero finalmente abandona del proyecto después de la tercera

"Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Liam Hemsworth tomará el relevo como nuevo Lobo Blanco". Así ha anunciado en su perfil social Henry Cavill su despedida de The Witcher, algo que ha dejado huérfanos y muy disgustados a millones de fans en todo el mundo. En principio, el adiós resulta inexplicable: ¿por qué ha decidido Cavill abandonar un proyecto que se había convertido en un verdadero fenómeno fan?

Sí, será de nuevo Superman… pero no es la única razón para abandonar

Henry sigue, por una parte, unido a Netflix, donde se puede ver The Witcher, de hecho, hace escasos días presentó junto a Millie Bobby Brown Enola Holmes 2, la secuela de esta película producida por la plataforma, donde da vida a Sherlock Holmes, hermano de la joven investigadora. Pero muy poco antes anunció otra sorpresa: volvería a colgarse la capa de Superman en un nuevo proyecto del Universo DC. "Una pequeña muestra de lo que está por venir, amigos", escribía junto a una imagen caracterizado como el icónico superhéroe. Y, aunque el proyecto aún está en pañales (no hay siquiera un director seleccionado ni un guion en marcha), una película de esa magnitud roba demasiado tiempo a un actor con una agenda ya de por sí apretadísima. Sin embargo, parece que hay otras razones para el abandono.

Cuando se anunció que protagonizaría la serie, el compromiso del actor era para siete temporadas. Solo ha estado tres (la tercera está pendiente de estreno). ¿Por qué alguien que había firmado ese acuerdo deja la serie en un momento de éxito, y más teniendo en cuenta que es un fan irredento de los libros en los que está inspirada? Pues precisamente aquí podría estar, según reportan medios extranjeros, el principal motivo.

Discrepancias con el equipo creativo

Henry había deslizado en varias entrevistas y ruedas de prensa que se mantendría unido a su personaje de Geralt de Rivia mientras la serie fuera fiel al material original que escribió en su día Andrzej Sapkowski. Hace apenas un año, en plena promoción de The Witcher, explicaba en Madrid que para él lo esencial era "tratar de traer al personaje de los libros lo máximo posible a la serie", y añadía que insistió mucho en esto, en ser fiel al relato escrito. Pues bien, los creadores de la serie se han ido alejando de la novela, y finalmente Henry ha preferido no formar parte de esta versión cada vez más distanciada del antihéroe descrito en los libros de Sapkowski. Incluso el exguionista Beau DeMayo insistió en que los actuales escritores se burlan del material original.

El desembarco de Liam Hemsworth

Todo apunta a que habría discutido con los guionistas al respecto y que, finalmente, ha prevalecido la opinión de estos. Por tanto, ambos motivos (su regreso como Superman y la disparidad de criterios en cuanto al rol que interpretaba) han hecho que decida apearse del rodaje. Una verdadera lástima para los fans, que lamentan que el británico deje la serie. El australiano Liam Hemsworth, al que en breve veremos en Poker Face junto a su cuñada, Elsa Pataky, anunció así que será el sustituto: "Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura", escribía en sus perfiles públicos. Le deseamos toda la suerte en este reto: su antecesor ha dejado el listón muy alto.

