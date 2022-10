¡Superman está enamorado! Henry Cavill posa por primera vez con su novia

La esperada segunda parte de Enola Holmes por fin se ha estrenado y todo el equipo se ha vestido de gala para asistir a la presentación, que tuvo lugar en el Paris Theater de Nueva York. Como era de esperar, Millie Bobby Brown se convirtió en la gran protagonista de la noche. La actriz causó sensación convertida en una princesa moderna con su vestidazo rosa de Louis Vuitton y su moño alto, posando de lo más simpática ante los fotógrafos.

Pero Millie tuvo que compartir flashes con el galán de la noche. Henry Cavill presumió de atractivo con un traje de rayas de color gris y corbata roja, aunque tenía una sorpresa preparada... El actor británico, conocido por interpretar a Superman en la gran pantalla. apareció con su novia, Natalie Viscuso, con la que lleva saliendo algo más de un año.

Así de enamorados y cómplices posaron en el estreno de Enola Holmes 2, dando un paso más en su relación. Hasta ahora, solo les habíamos visto juntos en alguna foto de redes sociales, pero Henry ha querido presentar oficialmente a su chica en un día tan importante para él. Natalie, que estaba sensacional con su vestido amarillo pastel y sus labios rojos, trabaja como vicepresidenta de la división de Television & Digital Studios de la compañía Legendary Entertainment, dedicada a la producción de grandes títulos de cine como el que protagonizó en el año 2013 el propio Henry, El hombre de acero.

Un gran momento personal y profesional

No hay duda de que para Henry, de 39 años, está siendo una gran etapa tanto a nivel personal como profesional. Su primer posado con Natalie delante de los focos ha tenido lugar tan solo unos días del revuelo que provocó al anunciar que volverá a meterse en la piel de Superman. "Un pequeño avance de lo que está por venir, amigos. El alba de la esperanza renovada. Gracias por vuestra paciencia, será recompensada", dijo el actor al publicar esta imagen que se ha vuelto viral.

El regreso que todos esperaban

Después de varios años de ausencia, Warner Bros. ha confirmado que está en marcha una secuela de El Hombre de Acero, el filme dirigido por Zack Snyder en 2013 que fue el que dio inicio al Universo Extendido de DC, protagonizada por el actor británico. La noticia ha emocionado a los fans del actor y también a muchos compañeros de profesión, como es el caso de Dwayne Johnson, que dijo hace unos días: "Luchamos durante quince años para hacer la película de Black Adam y luchamos durante seis años para que Henry Cavill volviera como Superman".

El actor contó que, tras años de "negativas", reunió a todos los productores y estudios implicados en el proyecto y les dio un ultimátum: "Yo les decía: 'Los fans, escuchad a los fans'. Si nuestro objetivo es comenzar una nueva era en el Universo DC, con nuevas narrativas y personajes que convergen... si queremos hacer eso, no podemos hacerlo sin Superman. Tiene que volver, es así de simple. Y no acepté un 'no' por respuesta".