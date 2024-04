Sam Heughan, protagonista de 'Outlander', revela que la última temporada de la serie será 'la más fuerte'

Outlander, una de las series más esperadas y seguidas del momento, ya se ha puesto manos a la obra con las grabaciones de lo que será la última temporada de la exitosa ficción y la que pondrá, después de una década, el broche final a la épica historia de amor entre Jamie y Claire, personajes interpretados por Sam Heughan y Caitríona Balfe. Era el propio actor escocés, de 43 años, quien desvelaba el arranque del rodaje de estos nuevos capítulos revelando sus "emociones encontradas" ante el final del programa.

El protagonista de Love Again compartía en su perfil un vídeo de detrás de cámaras junto a su compañera en la ficción recordando sus diez años de trabajo juntos en el drama de época. El clip, de aproximadamente un minuto de duración, muestra a la pareja protagonista caminando por los pasillos entrando en el set de grabación, pero nos cierran la puerta dejándonos con la intriga sobre qué va a pasar en la escena que van a rodar. Además, les vemos recorriendo las instalaciones, contemplando fotografías, decorados y parte del vestuario de la serie, mientras rememoran algunos de los mejores momentos que han vivido en la ficción desde su estrenó en 2014.

"Esta ha sido nuestra historia ", afirma Caitríona, ante lo que Sam añade: "y qué historia tan maravillosa ha sido contigo". Como pie de imagen el protagonista de La pareja de al lado ha escrito un sentido texto donde deja al descubierto sus sentimientos y donde explica lo que ha supuesto para él este apasionante periplo profesional, además de dar a los fans la noticia que tanto estaban esperando: "Hemos comenzado a rodar la temporada 8 de Outlander", con estas palabras comenzaba su emotivo mensaje.

El protagonista de Men in Kilts: un roadtrip con Sam y Graham se ha abierto para confesar que en su interior "hay tantas emociones encontradas que no sé si tengo las palabras para describir lo que se siente al terminar este viaje, pero estoy muy feliz de estar de regreso con nuestro elenco y equipo increíblemente trabajadores. Nuestra familia ". Además, por si los millones seguidores de la ficción de época no tuvieran suficientes ganas, el artista hace crecer aún más las expectativas asegurando que "¡será nuestra temporada más fuerte hasta ahora!".

Sam Heughan no es el único que tiene emociones contradictorias con el final de esta aventura, Caitríona Balfe también siente lo mismo. "Tengo muchos sentimientos encontrados de cara a la última temporada. Es muy agridulce", afirmaba en una reciente charla con HELLO!. En la misma conversación proseguía afirmando que "obviamente, sabíamos que tenía que terminar en algún momento. En la primera temporada, no imaginamos que tendríamos la suerte de durar ocho temporadas. Pero estoy muy triste por eso, pero también muy emocionada de filmar ese último capítulo y de pasar a cosas nuevas. Por supuesto, tenemos la precuela, pero es realmente muy triste".

La octava temporada, que constará de diez episodios, que también se dividirán en dos partes, trae una sorpresa detrás de las cámaras: uno de los capítulos estará dirigido por Caitríona, de 44 años, tal y como desvelaba ella misma durante una aparición junto Sam Heughan el año pasado en el programa Despierta América. "Me siento realmente afortunada de haber tenido la oportunidad de participar en el programa. Hemos estado en esto durante casi diez años, por lo que me parecía el lugar perfecto para probar algo nuevo", apuntaba sobre su estreno en la dirección. "Ya estuve haciendo un poco de segunda unidad esta temporada y pude dirigir a Sophie (Skelton) y John Bell, pero todavía no a este hombre", decía, señalando a su coprotagonista.

La actualización de la octava entrega se produce después del anuncio de que la tan esperada segunda parte de la séptima temporada se emitirá finalmente en noviembre de este año. Para ver el final de la serie, aún no hay fecha confirmada, pero habrá que esperar, al menos, hasta 2025 para ver la primera parte y puede que hasta el 26 para disfrutar de la segunda.

En cuanto a la historia, aún no se conoce mucho, pero terminará de adaptar los acontecimientos del octavo libro de la saga de Diana Gabaldon llamado Escrito con la sangre de mi corazón, así como de la novena y última novela publicada, Cuenta a las abejas que me fui. Con el telón de fondo de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, el relato pone una vez más en peligro la relación de Claire y Jamie y comienzan a aparecer grietas en su unidad familiar. Además de esto, la paranoia que rodea a conspiradores al acecho como Rob Cameron (Chris Fulton ) en la séptima temporada comienza a crear divisiones entre ellos. Se sabe también que la autora se encuentra trabajando en un décimo libro, pero aún se desconoce su fecha de lanzamiento.

A través de esta información se puede deducir que, además de sus dos protagonistas, en la entrega final aparecerán actores y personajes tan queridos como Sophie Skelton y Richard Rankin dando vida a Brianna y Roger, así como David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart en la piel de William Ransom y John Bell en la de Ian Fraser Murray.

La historia de Claire y Jamie finaliza para siempre pero, para alegría de sus seguidores, el universo creado por Diana Gabaldon continuará con el spin-off Outlander: Sangre de mi sangre, una precuela que se centrará en la historia de amor de los padres de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie y Brian Fraser.