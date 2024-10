Una separación y un triángulo amoroso, lo que nos espera en los próximos capítulos de 'Outlander'

¡La cuenta atrás ha comenzado! El universo de Outlander está a punto de volver a encenderse con el estreno de la segunda parte de la séptima temporada, que llegará a Movistar Plus+ el 23 de noviembre. Con la promesa de emociones intensas y giros inesperados, los seguidores de esta épica historia de amor con viajes en el tiempo están ansiosos por ver cómo se desarrollarán las nuevas tramas, que vendrán marcadas por la separación de Claire y Jamie, interpretados por Caitriona Balfe y Sam Heughan, y la complejidad de las relaciones familiares de los protagonistas.

Estos nuevos episodios comienzan con Claire y Jamie de regreso en Escocia, después de haber vivido momentos dramáticos en América. Sin embargo, su felicidad no durará mucho y pronto tendrán que volver a separarse. Al llegar a su hogar, la enfermera recibe una carta urgente de Lord John Grey (David Berry) que la obliga a regresar a Estados Unidos para realizar una cirugía crucial que, gracias a su destreza, solo ella es capaz de llevar a cabo.

"Claire tiene que irse pronto de nuevo. La necesitan otra vez en las colonias. Recibe una petición para que vaya a ayudar a alguien como sólo ella puede hacerlo, la maravillosa cirujana que es", ha explicado Caitriona Balfe a Weekly Entertainment sobre su personaje. Su marido no podrá acompañarla y el matrimonio se tendrá que enfrentar a la incertidumbre y al dolor de la distancia. “Cuando los Fraser no están juntos, las cosas no siempre van muy bien”, ha añadido la protagonista de Belfast.

Mientras, y por lo que hemos podido ver en uno de los tráileres que acaba de lanzar Starz, canal que emite la serie en EE.UU., Jamie continúa luchando por Estados Unidos una vez más, lo que sugiere que, tal vez, vuelva a estar en suelo americano. En un momento crucial, Lord John Grey llama a Claire y le comunica que algo le ha ocurrido a Jamie. "Sentiría en mi corazón si el suyo se hubiera detenido. El mío también se pararía", asegura la mujer, reflejando la conexión inquebrantable que los une y que ambos son uno solo.

"Claire cree que sucede algo devastador. No es un momento fácil para la familia Fraser, eso es seguro. Pero los fanáticos de los libros tienen mucho que esperar", ha afirmado Sam Heughan, recordando que, aunque Outlander es una adaptación de las novelas de Diana Gabaldon, incluso aquellos que las han leído se sorprenderán con el devenir de los acontecimientos. Pero, no te preocupes, porque la enfermera y el soldado vuelven a estar juntos... aunque alguien más se les une en los nuevos capítulos, que serán una montaña rusa de emociones.

Un regreso inesperado

La felicidad de la pareja y su matrimonio se pondrán a prueba como nunca antes por la reaparición de Laoghaire MacKenzie (Nell Hudson), la exmujer de Jamie, un personaje que ha generado celos y conflictos entre ambos en anteriores temporadas y cuya presencia desencadena viejas tensiones. Su regreso, tras tres entregas fuera de la ficción, trae consigo un torrente de emociones y recuerdos no resueltos.

En el último tráiler publicado en la cuenta oficial de la serie, vemos a Jamie diciéndole a Claire que necesita ver a su exesposa, aunque no desvela el motivo. Este momento está cargado de tensión: "Sabes que no hay nada entre nosotros", le dice el soldado mientras ella lucha contra sus inseguridades. Este reencuentro no solo es una prueba de amor para los protagonistas, sino también un recordatorio de las complicaciones que las relaciones pasadas pueden traer.

Un enredo romántico

Mientras tanto, en un giro inesperado, se introducirá un triángulo amoroso en la trama. William (Charles Vandervaart), el hijo de Jamie, será el protagonista de una relación complicada. En el vídeo, se le ve besando a una mujer misteriosa, de quien no se desvela la identidad, lo que añade un nuevo nivel de drama a la historia. Hasta ahora, solo habíamos visto que el chico tenía interés en el personaje de Rachel (Izzy Meikle-Small), aunque ella y el joven Ian (John Bell) habían tenido algo más que un acercamiento.

"Creo que William realmente piensa que es un triángulo amoroso, que de verdad espera que sea un triángulo amoroso. Espero que sea un triángulo amoroso, pero no lo sé. No creo que pueda competir con el joven Ian. Es un hombre increíble y creo que William tiene mucho que crecer antes de poder entrar en una relación así. Tal vez, al final, sea mejor para él crecer personalmente antes de encontrar una pareja", ha revelado Charles Vandervaart a Weekly Entertainment. Este vértice sentimental no solo afectará al muchacho, sino que también repercutirá en la dinámica familiar y en las relaciones entre los personajes.

Por otro lado, el destino de Rachel es incierto en este momento, ya que llamó la atención de Arch Bug (Hugh Ross) al final de la primera mitad de la temporada 7 y, presumiblemente, será su objetivo de venganza contra Ian. Mucho puede pasar en los ocho episodios restantes de esta entrega, que también es la penúltima de la serie, y que no podemos tener más ganas de que lleguen.

Esto es solo un aperitivo de los que podremos ver muy pronto. Los nuevos capítulos prometen ser un viaje emocional lleno de separaciones, reencuentros y complicadas relaciones. Los protagonistas tendrán que lidiar con sus pasados mientras se enfrentan a difíciles decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Con cada episodio, los seguidores podrán ver cómo el amor y la lealtad se ponen a prueba en medio de la guerra y la intriga.

El futuro de Outlander

La serie terminará después de la octava temporada, cuyo rodaje acaba de finalizar hace escasas semanas. Aunque esto supondrá el broche de oro para la historia de amor de Claire y Jamie y sus viajes en el tiempo, no será el final del universo creado por Diana Gabaldon. Para alegría de su legión de seguidores, continuará con una precuela llamada Outlander: Sangre de mi sangre, que se lanzará el próximo año y que también calará hondo en sus corazones.