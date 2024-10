Sam Heughan y Caitriona Balfe dicen adiós a 'Outlander' y desvelan qué se llevarían del set de rodaje

Sam Heughan y Caitriona Balfe han protagonizado desde 2014 Outlander, la adaptación de la saga literaria de Diana Gabaldon y una de las series más seguidas de los últimos años. La pareja ha conquistado al público con la épica historia de amor de Jamie, un escocés del siglo XVIII, y Claire, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial que llega a su época por error en un viaje en el tiempo. Esta ficción y sus personajes han dejado una huella imborrable en los espectadores y pronto tendremos que despedirnos de ellos, algo que ya han comenzado a hacer sus protagonistas.

Mientras esperamos ansiosos el estreno de la segunda parte de la séptima temporada, que llegará el 23 de noviembre a Movistar Plus+, acaban de finalizar las grabaciones de la octava entrega, la cual pondrá el broche de oro a esta emocionante ficción. Al igual que anunciaba el comienzo del rodaje de estos nuevos episodios, Sam Heughan comunicaba que habían acabado de filmar los capítulos que supondrán el desenlace final del exitoso drama. "11 años. 8 temporadas. 101 episodios. Qué viaje", comenzaba explicando en su perfil el protagonista de La pareja de al lado junto a un carrusel de simpáticas fotos que reflejan su paso por la serie.

"Tantos recuerdos, gente increíble con la que he tenido la suerte de trabajar y que ahora puedo llamar amigos", proseguía el protagonista de Love Again en un emotivo mensaje. Para Heughan, Outlander ha supuesto su salto a la fama y ha querido aprovechar una ocasión tan significativa para dar las "gracias a tantas personas. Especialmente al propio JAMMF (su personaje), a Diana Gabaldon, a Starz, a mi brillante compañera de aventuras, Caitriona Balfe, al elenco, al equipo, a los fans y a Escocia. Una publicación que finalizaba con una promesa: "no os preocupéis por Sassenach, hay mucho más que esperar...".

El intérprete escocés, de 44 años, no ha sido el único que ha querido dejar constancia del final de la producción. En una publicación conjunta de Heughan con la que da vida a su esposa en la ficción, el equipo de Sony Pictures Television y el canal Starz, que emite la serie en Estados Unidos, han compartido una nota llena de sentimiento junto a fotografías con algunos miembros del elenco sosteniendo la claqueta en la última jornada de grabaciones.

“Nada está perdido, Sassenach, solo cambiado”, reza el comienzo del texto. "Hoy es el último día de rodaje de la última temporada de Outlander. No hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos a todos y cada uno de los miembros del elenco y del equipo que trabajaron duro para dar vida a esta increíble serie y a cada fan que la apoya con pasión, creatividad y dedicación. Outlander es realmente más que una serie, es una familia y, aunque el rodaje esté por terminar, hay mucho más en este viaje que recién comienza", aseguran.

Pero, además de agradecer y de despedirse, el mensaje, o más bien las imágenes que lo acompañan, contienen un pequeño secreto oculto. En la claqueta que sostiene cada miembro del equipo, se desvela qué se llevaría cada uno de ellos del set de rodaje, invitando a "los fans con ojo de águila" a descubrirlo y preguntándoles que qué objeto se llevarían ellos.

Los dos actores principales coindicen en que se llevarían todo, pero, si solo pudieran elegir una cosa, Sam Heughan optaría por el kilt, la falda típica escocesa, que luce Jamie, mientras que Caitriona Balfe, a quien las grabaciones parece que le han dejado con sueño, querría una siesta.

Sophie Skelton, que da vida a Brianna, la hija de los protagonistas en la ficción, se quedaría con el Mustang que sale en la serie. Hay otros que se inclinan por objetos ás simbólicos, como es el caso de Richard Rankin, Roger Mckenzie en el drama romántico, que se haría con su dignidad.

Por su parte, David Grey y Diarmaid Murtagh, que interpretan a Lord John Grey y a Buck Mckenzie, respectivamente, optarían por un anillo. Mientras que Izzy Meikle y John Hunter Bell también lo tienen claro: su sombrero, en el caso de la enfermera Rachel Hunter, y los tomahauks, un tipo de hacha de guerra, en el del actor que se ha metido en la piel de Ian Murray. Sin embargo, lo que todos conservarán son los recuerdos de una serie que ha resonado profundamente en el corazón de la audiencia y en el suyo propio.