Rocío Flores estrena cambio de look en su nueva vida alejada de la televisión

Rocío Flores está viviendo una época llena de nuevas andaduras. Una nueva vida alejada de la televisión y del foco mediático: "Me desestabilizó mucho, mucho, y lo mejor que pude hacer fue tomar mi tiempo y seguir mi camino", confesó hace dos años, cuando decidió no volver a pisar un plató y se despidió de El programa de Ana Rosa en octubre de 2022 . Ahora, la nieta de la recordada Rocío Jurado ha dado una vuelta más y ha decidido cortar por lo sano y someterse a un cambio de look.

© rotrece

Después de varios años luciendo el pelo en tono castaño claro y con mechas balayage, Rocío Flores se ha atrevido a un cambio radical y se ha teñido de color rojizo. La influencer ha asistido a su peluquero de confianza, Matteo Cavaliere, con la melena rubia y rizada, y ha salido del establecimiento con un look completamente diferente. Tras someterse a un tratamiento capilar con tinte, ha compartido en su perfil público las primeras imágenes de su transformación, con la cual está encantada. Unas fotografías en las que se muestra muy feliz y sonriente, y que ha acompañado con el siguiente texto: "🍊🍊🍊💘👀 AMO".

© rotrece

Una publicación que enseguida se ha llenado de likes y de comentarios. Su novio, Manuel Bedmar — gran aficionado del deporte, del mundo del motor y de los tatuajes — ha sido uno de los primeros en comentar a su chica con unas cariñosas palabras: "Mi zanahoria🤍🥕". Rocío y su chico, a quien ella llama "el amor de mi vida", llevan juntos más de siete años y medio y se conocieron cuando él trabajaba en una tienda de ropa como dependiente. "Te escogí a ti, sí a ti, porque me di cuenta de que encontraste mi punto débil y fuiste el único que encontró la forma de calmar este alma indomable. Te escogí porque me di cuenta de que valía la pena, valía los riesgos, valía la vida", son algunas de las numerosas declaraciones de amor que la pareja se dedica a través de mensajes públicos.

© rotrece

© rotrece

Quienes también han reaccionado a este nuevo color de pelo han sido Gloria Camila y Rosario Mohedano. La tía de Rocío e hija de José Ortega Cano se ha derretido en halagos hacia su sobrina: "PEEEERO POR DIOS Y POR LA VIRGEN! Qué guapa 🤤". Por su parte, la cantante y primogénita de Rosa Benito ha escrito: "¿Cambiamos las tornas? Estás preciosa". Rocío Flores está viviendo una nueva etapa en la que el pasado 13 de octubre celebraba su 28 cumpleaños por todo lo alto. La que fuera colaboradora de televisión organizó una fiesta a la que acudieron todos sus amigos y en la que, como no podía ser de otra forma, también estuvo su novio. Sin duda mi mayor regalo, la sorpresa relámpago de mi persona vitamina, solo para soplarme las velas y compartir conmigo un ratito, ojalá tenerte toda la vida conmigo. Mis 28 van para vosotros", escribió.

Su vida desde que se alejó de la televisión

Desde que se despidió de la televisión en 2022, Rocío Flores se ha reinventado y se encuentra más tranquila, tal y como ella misma contaba: "Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe... al final creo que en eso consiste la vida, ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino, y al final soy una persona que tampoco necesita mucho para ser feliz. Con tener salud, a los míos cerca y seguir trabajando, estoy feliz, no pido más".

© rotrece

© rotrece

La joven, de 28 años, está muy apegada a su padre, su hermano, y mantiene una estrecha relación con los Mohedano y más concretamente, con su tía, Gloria Camila. Ambas han sido el apoyo mutuo de la otra en los momentos más complicados, pero también en los más felices. En cuanto al terreno profesional, está volcada en su faceta como influencer, donde acumula más de 700 mil seguidores. Una cifra con la que ella misma aseguró, se siente satisfecha: "En redes estoy bien, no me puedo quejar". A esto hay que añadirle que se ha convertido en empresaria y en su propia jefa como una mujer de negocios e independiente.

© rotrece

Ha creado su propia página web en la que da consejos y ayuda a la gente a convertir sus proyectos en negocios. También es la fundadora de Farmasi, una marca de la que asegura "que te vas a enamorar de todos los productos". Tal y como podemos ver en su página de internet, vende productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios de un fabricante internacional de la mano de su fundador, el Dr. Tuna. además, Rocío Flores tiene muy claro a dónde quiere llegar y cuál es su fin: "Como familia, nuestro objetivo es convertirnos en la empresa de venta directa de cosméticos número uno para el año 2025".