Gloria Camila anuncia la ruptura con su novio, David García, después de cinco años juntos

Después de varias semanas sin aparecer juntos, los rumores sobre una posible ruptura entre Gloria Camila y David García cada vez sonaban más y más fuertes, sobre todo después de que la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano acudiera este miércoles a un evento en solitario. Ahora, ha sido la propia influencer quien ha querido despejar las dudas sobre este asunto anunciando que después de cinco años, han decidido no continuar su relación: "David y yo hemos tomado caminos diferentes".

La que fuera colaboradora de televisión ha emitido un comunicado confirmando que se les ha roto el amor y así dar por zanjados los rumores de las últimas semanas: "Mis queridos, después de haber compartido con vosotros determinados momentos personales de mi vida, me siento en la obligación y creo que debo comunicaros que tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos, David y yo hemos tomado caminos diferentes". Unas palabras en las que también ha querido agradecer a David este tiempo a su lado: "Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido". Y por último, la hija del diestro ha pedido "respeto y que no se busquen culpables porque no los hay.".

© gloriacamilaortega

Fue el pasado miércoles cuando sonaron todas las alarmas después de que Gloria Camila asistiera al evento WAH en Madrid. Cuando los medios de comunicación allí presentes le preguntaron por su chico, muy nerviosa contestó: "Todo bien, todo correcto". Y definió al que era su novio como "muy majo" antes de cambiar de tema. David y la influencer han estado juntos cinco años, desde 2019, y el joven siempre ha sido muy discreto y ha preferido mantenerse alejados de los focos. De hecho, la única vez que se le ha visto en televisión fue cuando la hija del torero participó en Pesadilla en el paraíso. En esta ocasión quiso mandarle un mensaje de apoyo: "Quiero que llegues al final, estamos contigo. Ya sabes que te dije que te iba a ayudar en todo, cuando salgas ya lo verás. Un beso de todos. Te quiero mucho, tengo muchas ganas de verte. Te espero con los brazos abiertos y espero que no lo dudes".

Gloria Camila también ha actualizado el estado de salud de Ortega Cano, de 70 años, tras sufrir una fuerte caída en el metro de Madrid: "Mi padre está bien, está ahí poco a poco mejorando. Y bueno, ha tenido revisión y nada, mucha paciencia, mucha tranquilidad, reposo y un poquito de ejercicios". También contó que de momento el diestro no pasará por quirófano tras romperse el húmero: "de momento no se va a operar. Sí, que no hay prisa, así que, con calma, con calma". El accidente tuvo lugar el pasado 1 de octubre sobre las dos de la tarde. Todo ocurrió porque la sudadera de un joven quedó atrapada en la ranura de las escaleras mecánicas y el mecanismo se detuvo automáticamente y provocó que varias personas cayesen encima del torero. Tras el percance, Ortega sintió un fuerte dolor y era incapaz de levantarse del suelo, lo que hizo que llamasen a los servicios de emergencia que le trasladaron de inmediato al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para conocer el alcance de sus lesiones. Nada más conocer la noticia, sus hermanos y su hija Gloria Camila acudieron al centro médico para estar junto a él y a última hora de la tarde recibió el alta.