Así es la discreta vida actual de Rocío Flores dos años después de su marcha de la televisión

En verano de 2002, Rocío Flores no renovaba su contrato de colaboración con El programa de AR. Fuentes de la productora revelaban que no se había llegado a un acuerdo económico. Dese entonces, la nieta de Rocío Jurado comenzaba una nueva etapa profesional centrada en sus redes sociales y las diferentes campañas publicitarias a través de ellas. Recientemente, la hija de Antonio David reconocía que su etapa en televisión fue muy dura para ella: "Me desestabilizó mucho, mucho, y lo mejor que pude hacer fue tomar mi tiempo y seguir mi camino".

Casi dos años después de su última aparición en la pequeña pantalla, ¿cómo es su vida ahora? Rocío sigue muy apegada a su padre y su hermano, y también mantiene una estrechísima relación con los Mohedano. De hecho, a finales de febrero la veíamos en el cumpleaños de Gloria Camila, junto a Rosa Benito, Rosario Mohedano y Ortega Cano, entre otros. En el terreno sentimental, la excolaboradora está feliz al lado de su novio Manuel Bedmar, con el que lleva casi ocho años de relación. Todos los detalles de la vida actual de Rocío Flores, en este vídeo.

