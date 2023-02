Rocío Flores, muy enfadada, desmiente rotundamente las últimas informaciones sobre ella y Olga Moreno La hija de Antonio David, que asegura no estar viviendo su mejor momento, ha publicado un comunicado en su perfil público

Loading the player...

Rocío Flores no está pasando por su mejor momento y así lo ha compartido con sus seguidores. Esta semana, la revista ‘Lecturas’ anunciaba que Antonio David habría sido el culpable de la ruptura de la relación entre ella y Olga Moreno. Una información que la excolaboradora de televisión ha desmentido rotundamente, como se puede comprobar en el vídeo. Pero como dice el refrán, "al mal tiempo, buena cara". Eso es lo que ha debido pensar Rocío que, tras la publicación de la portada, se ha hecho un cambio de look "que le encanta". Dale al play y no te pierdas las imágenes.

