Un primer informe toxicológico revela el cóctel de sustancias que consumió Liam Payne

Una de las incógnitas que rodeaban la muerte de Liam Payne ha quedado resuelta. Después de conocer las conclusiones de la autopsia preliminar, que establecía que el cantante británico había fallecido por politraumatismos y múltiples fracturas, además de una hemorragia interna y externa, quedaba determinar si el artista británico había consumido o no ciertas sustancias.

Los resultados de un primer informe toxicológico revelan que el que fuera miembro de One Direction tenía "múltiples sustancias" en su organismo cuando se precipitó por el balcón del tercer piso de su habitación en el Hotel CasaSur de Buenos Aires (Argentina). Según han confirmado varias fuentes a ABC News, una de las sustancias encontradas es la llamada "tusi" o "cocaína rosa", una droga recreativa que generalmente incluye una combinación de metanfetamina, ketamina, MDMA (comúnmente conocido como éxtasis); además de cocaína, benzodiazepina y crack.

La información dada a conocer por el medio estadounidense coincide con los hallazgos de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según publicó La Nación, en la habitación en el que se hospedaba Liam Payne había grandes cantidades de estupefacientes y bebidas alcohólicas. Asimismo, de acuerdo con la autopsia efectuada un día después del incidente, el cantante "atravesaba algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".

De hecho, esto explicaría el comportamiento "errático y violento" que mostró el intérprete de Get Low y Strip That Down en los instantes previos a su fallecimiento y que fue denunciado por el personal del hotel. El consumo de este potente cóctel puede derivar, entre otras cosas, en alucinaciones, irritabilidad, depresión, ansiedad, paranoia, pánico y psicosis.

Días después de que Liam perdiera la vida en Buenos Aires, continúan las muestras de cariño de sus millones de fans pero, sobre todo, de los que más le querían. Además del emotivo homenaje que le rindieron sus compañeros de One Direction y algunas de sus exparejas, como es el caso de Cheryl Cole, la madre de su hijo, o Danielle Peazer, que ha revelado el mensaje que le mandó dos semanas antes de su muerte, también hemos podido leer la desgarradora carta de su hermana Ruth, a la que el cantante estaba muy unido.

Desde el pasado sábado, 19 de octubre, el padre de Liam se encuentra en Buenos Aires. Geoff Payne fue recibido por cientos de fans que han convertido el hotel en un santuario dedicado al artista. Se mostró totalmente embargado por la emoción y, sobre todo, muy agradecido al ver lo mucho que le querían. Está previso que permanezca en Argentina hasta que pueda repatriar el cuerpo de su hijo.

Tal y como informan los medios argentinos, la causa abierta por la muerte de Liam Payne está catalogada como "muerte dudosa" y su cuerpo permanecerá en el país hasta que se complete la autopsia.