El desgarrador comunicado de la hermana de Liam Payne: 'Siento no haberte podido salvar'

El mundo del espectáculo sigue llorando la prematura muerte de Liam Payne a los 31 años. Parejas, compañeros de la industria musical y miles de fans han mostrado sus condolencias ante tan triste pérdida. Pero, sin duda, uno de los mensajes más desgarradores lo ha compartido su hermana Ruth, a la que el intérprete estaba muy unido. “No me puedo creer que esto esté pasando”, son las palabras que encabezan esta emotiva carta.

© roo0990

Ruth ha sido uno de los mayores apoyos del artista británico, especialmente cuando este empezó a dar sus primeros pasos como cantante. “Liam se mudó cuando tan solo tenía 17 años para perseguir sus sueños. Me saqué el carnet de conducir porque no podía soportar no tenerle cerca. Cuando terminaba de trabajar, me encanta ir a recogerle, especialmente después de las actuaciones”.

© roo0990

Y es que Ruth era la fan número uno del vocalista y no ha dudado en presumir con orgullo de su enorme talento. “Liam nació con la música en las venas. Desde muy pequeño estaba claro que tenía madera de estrella. Podía sentarme a su lado y escuchar cómo cantaba, todo el día”.

© roo0990

De la misma manera, Ruth ha expresado lo unido que estaba su hermano a sus compañeros de One Direction: Harry Styles; Zayn Malik; Niall Horan; y Louis Tomlinson. “Él amaba One Direction, amaba a sus hermanos y hablábamos mucho sobre ellos. Me ponía canciones que no se iban a usar y hacíamos conciertos”. Hay que recordar que todos los integrantes de la popular boyband, que se disolvió hace ya nueve años, se han mostrado muy afectados por este trágico suceso.

© roo0990

Más allá de lo profesional, Ruth ha querido mostrar al mundo el carácter divertido y desenfadado de su hermano, que también era uno de sus mejores amigos. “Sabía que podía llamarme a cualquier hora. Estas llamadas estaban repletas de risas, me contaba sus planes, sus ideas de trabajo y sus problemas. Siempre acababan con un ‘te quiero, te echo de menos’”.

© roo0990

Eso sí, no todo fue un camino de rosas, ya que el cantante sufrió varios problemas de salud mental, fue diagnosticado de bipolaridad, y luchaba contra el alcoholismo. “No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno para ti, especialmente estos últimos años en los que has tenido que esforzarte mucho para superar los obstáculos. Solo querías ser amado y hacer feliz a la gente con tu música”.

© roo0990

El artista era papá de Bear, de siete años, nacido de su anterior relación con la también cantante Cheryl Cole. Un niño al que Ruth ha prometido cuidar como si fuese su propio hijo. “Bear siempre sabrá el magnífico padre que eras y cuanto lo idolatrabas”.

© roo0990

Ruth no sabe cómo superar esta mala pesadilla de la que no va a despertar, no poder ver más a su hermano componiendo y haciéndola reír, pero, sobre todo, lamenta no poder haber estado con él cuando más lo necesitaba. “Siento no haberte podido salvar. Necesito que sepas que estoy aquí para cualquier cosa, que conduciría hasta el final del universo para traerte de vuelta”.