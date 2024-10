La madre de Harry Styles rinde tributo a Liam Payne

Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, ha muerto a los 31 años en Palermo, Buenos Aires, tras caerse de un tercer piso, según han constatado los servicios de emergencias a la prensa argentina. El músico se alojaba en un hotel de la ciudad, hasta donde se desplazaron efectivos de la policía y ambulancias que solo pudieron certificar su fallecimiento. Todos los fans, seguidores, amigos y familiares del cantante siguen en shock con la noticia; una de ellas, la madre del también cantante y compañero Harry Styles, Anne Twist, que ha expresado su conmoción a través de sus redes sociales donde ha publicado una imagen con fondo negro y un corazón roto acompañado de la siguiente frase: "Es solo un chico...", ha escrito profundamente dolida.

Un ídolo internacional

Numerosos artistas y rostros conocidos han reaccionado a la noticia de su fallecimiento compartiendo mensajes, fotos y vídeos del cantante y dejando sus mensajes de condolencia. J Balvin, Charlie Puth, Zedd, Olly Murs y The Wanted son algunos de los que se han podido leer en las redes sociales homenajeando al artista británico que soñaba de niño con convertirse en una estrella del deporte. Aspiraba a ser corredor olímpico, pero no logró entrar en el equipo a pesar del duro entrenamiento al que se sometía. Aunque su ambición deportiva se frustró, no tardaron en descubrir su talento para la música por lo que decidió explorar ese campo sin dejar de formarse hasta que se presentó ante él la gran oportunidad de formar parte de una boy band que aún no sabían que lo convertiría en un ídolo internacional. En 2019, tras lanzar varios singles como Strip that Down o Get Low, presentó su primer álbum de estudio, LP1.

© @annetwist Harry Styles con su madre Anne Twist y su hermana Gemma Styles

© @annetwist Harry Styles junto a su madre Anne Twist en el maletero de un coche

Liam y Harry, compañeros y amigos

Liam y el hijo de Anne, Harry, eran dos chavales cuando comenzaron a compartir trayectoria musical, amistad y aventuras. One Direction, el grupo que les unió profesionalmente hablando, fue una banda que marcó a millones de fans en todo el mundo. Llenaron estadios, vendieron millones de discos y tuvieron a una legión de fans siguiéndolos allá donde iban. En definitiva, pasaron a la historia como una de las mayores bandas de la industria a nivel mundial.

© Getty Images Harry Styles y Liam Payne

Deja un hijo de 7 años

El cantante salía con Kate Cassidy desde hace dos años y a juzgar por sus últimas publicaciones en redes sociales, se encontraban juntos en Argentina. Deja además un hijo, Bear, de siete años, nacido de su relación con la también cantante Cheryl Cole. Tras su ruptura, Liam comenzó una relación con la modelo Maya Henry, con la que llegó a comprometerse en 2020.