Así ha vivido Paz Vega su debut como directora en Madrid arropada por su marido e hijos

Tras su éxito en Valladolid con su debut como directora de cine, Paz Vega ha estrenado esta tarde su película en Madrid. Rita, una cinta que también ha escrito e interpretado y que narra un emotivo y duro cuento sobre una niña sevillana, que, en los años 80, sueña con construir una casa junto a su madre para así estar a salvo de la violencia machista que reina en su hogar. Sobre las 19:30 horas, la actriz ha llegado acompañada de su pareja, Orson Salazar, y sus tres hijos, Orson Jr., Ava y Lenon, al Cine Doré de la capital para presentar la premier de su filme.

© GTRES

© GTRES

© GTRES

Paz Vega, con una gran sonrisa y sin poder ocultar su felicidad por este momento tan emocionante e importante que está viviendo profesionalmente, ha posado en el photocall preparado en la entrada del Cine Doré, un emblemático edificio de Madrid que tiene más de un siglo de historia — se fundó en 1912 — y cuya finalidad en la actualidad es la de proyecciones de la Filmoteca Española. Para la ocasión, ha lucido un look masculino compuesto por un traje de chaqueta oversize de Sportmax, con diseño de raya diplomática. En él destaca el cuello con solapa de pico, grandes hombreras, y pantalón de pinzas de pernera ancha que ocultan los tacones. Para darle un toque más casual y menos desenfadado, ha lucido unas grandes gafas de ver de pasta negra, estilo aviador, con doble puente, y los labios rojos.

© GTRES

© GTRES

© Gtres

Una ocasión, en la que, como no podía ser de otra forma, ha estado arropada por toda su familia. Ha posado junto a su pareja, Orson Salazar y posteriormente, sus tres hijos, Orson (17), Ava (15) y Lenon (14), han acaparado todos los focos con su presencia. El empresario venezolano - y sus niños - es el mayor apoyo de la intérprete desde hace más de dos décadas, y en cada paso que da, la acompaña y se muestra siempre muy orgulloso de ella. Su historia de amor no se resquebraja por mucho tiempo que pase, e, incluso, como él mismo confesó: "A veces pienso que te quiero más de lo que te he podido demostrar".

© Gtres

© Gtres

La directora y escritora también ha hablado de lo difícil que le resulta a veces compaginar la maternidad con el trabajo: "La maternidad, como los padres, que también tienen que estar ahí. Siempre conciliar es difícil para cualquier familia y más con tres niños adolescentes. Pero bien, la verdad".

© GTRES

© Gtres

La película, Rita, está protagonizada por los niños Sofía Allepuz, Alejandro Escamilla y Daniel Navarro acompañados de un elenco en el que se encuentran la propia Paz Vega, Roberto Álamo, Paz de Alarcón, Amada Santos y Margarita Asquerino. El elenco al completo se ha fotografiado en la premier madrileña. La protagonista de El otro lado de la cama ha confesado que se encuentra "muy feliz" del camino que ha recorrido y que su mayor pasión es crear: "He sido feliz rodando Rita y cuando tienes algo que contar, tienes que contarlo".

© GTRES El elenco de 'Rita'

© GTRES

© Gtres El actor Roberto Álamo

© GTRES La actriz Amada Santos

© GTRES La actriz Paz de Alarcón

Durante la velada, Paz Vega ha estado arropada por numerosos rostros conocidos que se han desplazado al centro de la capital para disfrutar de su nueva película. Entre los asistentes, ha destacado Eugenia Martínez de Irujo, quien ha acudido junto a su pareja, Narcía Rebollo. Cabe recordar que la hija de la recordada duquesa de Alba ha disfrutado de un fin de semana inolvidable celebrando el 25 cumpleaños de su hija, Cayetana Rivera, con una fiesta de máscaras venecianas, organizada en La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La pareja se ha retratado con Paz Vega, Cayetana Guillen Cuervo, Samantha Vallejo-Nágera, Boris Izaguirre y Carmen Lomana, quien ha optado para la ocasión por un traje de pantalón palazzo en cuadros negros y blancos que ha conjuntado con un collar de perlas y un bolso de mano.

© Gtres Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

© Gtres Paz Vega con Boris Izaguirre, Carmen Lomana, Cayetana Guillén Cuervo, Samantha Vallejo-Nágera, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

© Gtres Samantha Vallejo-Nágera

© Gtres Paz Vega con Cayetana Guillén Cuervo

© Gtres Boris Izaguirre

© GTRES Carmen Lomana

Quien tampoco ha querido perderse esta cita ha sido Hiba Abouk. La protagonista de El príncipe ha posado en la alfombra roja con su nuevo corte de pelo y un look casual compuesto por un vaquero de tiro alto, una camiseta de color blanco, a juego con la blazer, y unas sandalias de rafia en color beige. Por su parte, la periodista y presentadora de programas de televisión española, Nieve Herrero, ha lucido un elegante traje azul de terciopelo.

© GTRES Hiba Abouk

© GTRES Nieves Herrero

Entre los asistentes, también ha destacado Carlos Bardem, que ha acudido junto a Cecilia Gessa. A su llegada, el actor se ha deshecho en halagos hacia Paz Vega: "Hay compañeros que de manera orgánica pasan a la dirección y tienen las herramientas para dar el salto, y Paz es una de ellas". Por su parte, su chica, ha querido "desearle toda la suerte del mundo y que disfrute mucho el camino". También se han dejado ver en la proyección de la película, Pedro Trapote y Begoña García Vaquero; la presentadora, Carme Chaparro; la periodista, Ángeles Blanco, Rafael Amargo y Aless Gibaja, entre otros.

© GTRES Carlos Bardem y Cecilia Gessa

© Gtres Pedro Trapote y Begoña García Vaquero

© Gtres La periodista Ángeles Blanco

© Gtres Paz Vega con Carme Chaparro

© Gtres La actriz Clara Alvarado

© GTRES Aless Gibaja

Rita, la ópera prima de Paz Vega

En su estreno como directora, Paz Vega ha querido mostrar la violencia machista desde la mirada de una niña, Rita, pero sin entrar "en el bordo o el drama", sino desde "la mirada y la inocencia de los niños", tal y como ella misma explicó en la rueda de prensa posterior a la proyección del largometraje en el Teatro Calderón de Valladolid, donde tuvo una gran acogida. Uno de los motivos de su éxito es que la película está hecha con cámara baja, para transmitir cómo ve las cosas una niña. "Tenía clarísimo desde el guion que la historia tenía que estar contada desde el punto de vista de Rita. Para mí era fundamental centrarme en Rita y Lolo y dejar a los adultos prácticamente esbozados. No quería profundizar en ellos, no me interesaba, porque quería que el espectador se identificase con estos niños. Rita es mi particular carta de amor a la valentía de la inocencia", asegura la ganadora del Goya a mejor actriz revelación por Lucía y el sexo.

© Gtres

El filme traslada a los espectadores a la Sevilla de los años 80 para conocer a Rita y Lolo, dos hermanos de siete y cinco años, que viven en el seno de una sencilla familia obrera. Comienzan las vacaciones de verano y el país entero está revolucionado con la Eurocopa de fútbol, donde España ha pasado a los cuartos de final. El calor aprieta y Rita sueña con ir a la playa, pero la vida en el barrio le tiene reservadas otras sorpresas. En un momento de la película, la madre de Rita le dice a la niña una frase muy reiterada por las madres de esa generación: "Estudia para que nunca tengas que depender de ningún hombre”. Paz Vega ha querido rendir un homenaje a esas madres que sacrificaron su vida y que gracias a sus consejos hicieron una nueva generación de mujeres libres e independientes: "Ellas fueron las que empezaron a decir que podían hacer otras cosas en la vida. Las que nos dijeron que si queríamos podíamos casarnos y tener hijos, pero que eso no fuera nuestra única opción. Que podíamos ser lo que quisiéramos”, destaca la nueva cineasta, que es madre de tres hijos en la vida real.