El orgullo de Paz Vega al posar con su hija Ava en su gran noche en Milán

Ava, hija de Paz Vega y Orson Salazar, sigue avanzando con paso firme en su carrera y lo hace tanto dentro como fuera del territorio español. Después de verla este verano acaparando todos flashes en el Festival de Cerdeña donde su madre fue galardonada, ahora le ha tocado el turno a Milán.

© Getty Images

Madre e hija causaron sensación a su llegada a los Premios de Moda Sostenible que cada año entrega la Cámara Nacional de la Moda Italiana (CNMI) y que se celebran en el marco de la Semana de la Moda de Milán. El Teatro de La Scala desplegó su alfombra de color azul para recibir a las estrellas, que se vistieron de largo para esta noche única.

© Getty Images

© Getty Images

La joven actriz y modelo, de 14 años, posó con su madre ante los fotógrafos demostrando una gran naturalidad y soltura. Tal y como puede verse en las imágenes, Paz no podía ocultar su orgullo y es que se siente muy feliz de poder disfrutar con su hija de estas citas tan importantes a nivel internacional.

© Getty Images

Ava marcó estilo con un elegante vestido largo de terciopelo de color azul noche con finos tirantes que combinó con unas sandalias y la melena recogida en un moño messy. Por su parte, la protagonista de La casa del caracol, que siempre es un ejemplo de glamour, estaba sensacional con un diseño de escote asimétrico de color gris perla con mangas semitransparentes.

© GTRES

© Getty Images

© GTRES

En cuando al beauty look, Paz derrochó belleza con una piel de porcelana y ojos enmarcados en negro, dejando todo el protagonismo a sus labios de un intenso color rojo. Como toque final, llevaba la melena con el flequillo a un lado y las puntas peinadas ligeramente hacia fuera.

© GTRES

No hay duda de que Ava Salazar Vega se ha convertido en una de las grandes promesas del panorama nacional. A pesar de su juventud, ya ha debutado como modelo y actriz, también canta y toca la guitarra, hace surf, le gusta la fotografía y también hace bailes de TikTok o demuestra sus dotes como ayudante de estilismo de su madre.

Este verano hizo su primer photocall en su solitario presumiendo de belleza y parece que a partir de ahora la veremos mucho más delante de las cámaras.

© Getty Images

En su última entrevista con ¡HOLA!, Paz Vega nos confesó que su intención no es falicitarle el camino a su hija "porque uno tiene que llegar a donde tenga que llegar por sus propios medios y no por el hecho de que sea mi hija". "Ella hace sus castings y yo no tengo nada que ver. Una cosa es ayudar y otra allanar el camino, que no hay que hacerlo, porque sería malo para ella", aseguraba.

© Getty Images

Respecto a cómo es Ava, la directora y protagonista de Rita cree que es "una mezcla de los dos". "De Orson ha heredado el temple, la serenidad... De mí, creo que la manera de pensar y, quizás, la timidez", nos contaba. Al preguntarle cómo definiría a su hija, Paz aseguraba que: "Es una niña fuerte, con criterio propio, muy sensible y amante de las artes. Le encanta la música, la pintura, el cine, la lectura... Desde muy pequeña ha mostrado interés por la moda. Sabe elegir y tiene su propio criterio a la hora combinar piezas".