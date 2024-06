Las imágenes de Paz Vega con Katie Holmes y Patricia Arquette en Italia

Desde su primera incursión en el mundo del cine, Paz Vega no solo ha conquistado a los espectadores, sino también a sus compañeros. Hacer de su pasión su profesión le ha dado (y le sigue dando) grandes alegrías a la vez que le ha permitido forjar bonitas amistades; una larga lista a la que no dejan de sumarse nuevas incorporaciones. Así ha quedado reflejado durante la séptima edición del Festival Filming Italy Sardegna (Festival Cinematográfico de Cerdeña), que se ha celebrado entre el 20 y el 23 de junio y donde ha vivido un fin de semana inolvidable. Además de ser la presidenta del jurado de la sección de cortometrajes y de recoger uno de los galardones, ha podido "celebrar el poder de las mujeres con amigas increíbles y hermosas" como Kate Holmes y Patricia Arquette.

© Getty Images

Te puede interesar Así hemos vivido junto a Paz Vega y sus hijos la gran fiesta de inauguración del nuevo hotel de Rafa Nadal

La ganadora de un Goya, que es también un icono de estilo y ha causado sensación con los looks que ha usado durante su paso por Italia, ha protagonizado unas bonitas (y sorprendentes) imágenes junto a Katie Holmes. Ambas posaban muy cariñosas en la alfombra roja, dejando claro su gran entendimiento y admiración mutua. Se desconoce si existe una amistad previa entre ellas, pero con toda seguridad han coincidido en más ocasiones ya que han formado parte de grandes citas de Hollywood como los Globos de Oro. La actriz americana, que se hizo conocida por Dawson Crece, ha participado en este festival dando una charla sobre Rare Object, la última película que ha escrito y dirigido. Paz también compartió una agradable charla con la premiada Patricia Arquette, ganadora de un Óscar y un BAFTA, entre otros galardones.

© Gtresonline

© Gtresonline

© pazvegaofficial

Ava, la hija de Paz Vega, ha sido testigo de esta fiesta del cine. Con 15 años, ya se siente atraída por el mundo de la interpretación y ha trabajado en proyectos como Campamento Newton y La casa del caracol. La actriz tiene claro que la aconsejará siempre que lo necesite, pero no la ayudará a conseguir papeles: "No le facilitaré el camino, porque uno tiene que llegar a donde tenga que llegar por sus propios medios y no por el hecho de que sea mi hija. Ella hace sus castings y yo no tengo nada que ver, no me quiero meter, la ayudo cuando ella me dice ,vamos a preparar esta escena, y me encanta. Una cosa es ayudar y otra allanar el camino, que no hay que hacerlo, porque sería malo para ella". Orson Salazar, con el que comparte su vida desde hace más de dos décadas, también ha viajado a Italia y se ha hecho una foto para el recuerdo con Harvey Keitel.

© Getty Images Paz Vega con su hija Ava Salazar en el Festival de Cerdeña

Por el festival celebrado en el Forte Village, cerca de la ciudad Cagliari, han pasado más de 70 títulos entre los que se incluyen películas, documentales y series de televisión. Además de Paz Vega, Katie Holmes y Patricia Arquette, han desfilado por su alfombra roja más de medio centenar de estrellas internacionales, destacando nombres como John Denver Washington (es el hijo de Denzel Washington), Bo Derek, Rosario Dawson, Bella Thorne, Colman Domingo y Brie Larson. Muchos de ellos han impartido clases magistrales para estudiantes de cine.

Te puede interesar Paz Vega, la española que mejor lleva el pelo corto

© Gtresonline

Su debut como cineasta

El importante papel de Paz Vega en el Festival Filming Italy Sardegna llega en un momento profesional clave para ella. Ha iniciado la cuenta atrás para el estreno de Rita, largometraje que supone su debut como directora. Ya está todo listo para que el 25 de octubre de 2024 vea la luz el resultado a más de seis años de trabajo que le han dado a la artista una experiencia "maravillosa" con la que se siente muy afortunada. Además de ponerse tras los focos, también forma parte del elenco junto a Sofía Allepuz, Alejandro Escamilla y Roberto Álamo, entre otros.

Te puede interesar Hablamos con Paz Vega de su próximo debut como directora y de la faceta de actriz de su hija

© Getty Images

La película tiene como eje el verano de 1984 en Sevilla (ciudad que vio nacer a Paz Vega) y narra la historia de Rita y Lolo, dos hermanos de 7 y 5 años que viven en el seno de una sencilla familia obrera. Comienzan las vacaciones de verano y el país entero está revolucionado con la Eurocopa de fútbol, donde España ha pasado a los cuartos de final. El calor aprieta y Rita sueña con ir a la playa, pero la vida en el barrio le tiene reservadas otras sorpresas.