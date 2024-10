Paz Vega conmueve como directora al ponerse en la piel de esas madres que lo sacrificaron todo porque no tenían otra opción

"Nunca fuimos tan sabios, como cuando éramos niños", pensó Paz Vega a la hora de abordar su ópera prima a la que puso el nombre de Rita. Después de 25 años de profesión y de éxitos a un lado y otro del charco gracias a Lucía y el Sexo, Dame 10 razones, Spanglish o A todo tren. Destino Asturias, la actriz se ha embarcado en su proyecto más personal, su primera película como directora en la expone sus propios recuerdos de la infancia en Sevilla y con la que ha llegado a conectar con el público de una manera completamente emocional. Anoche estrenó el filme en el Festival Seminci de Valladolid y tuvo una acogida extraordinaria.

© Getty Images Paz Vega debuta como directora con 'Rita', un filme que presentó en la 69ª edición del Seminci en Valladolid

© Getty Images Paz Vega y la pequeña Sofía Allepuz, la gran protagonista de su película

La cineasta cuenta la historia a través de los ojos de Rita, una pequeña heroína de siete años, nacida en Sevilla en los años 80, que intenta comprender la realidad que le rodea, a pesar de lo dura que es, con una mirada limpia y serena. Sueña con construir una casa para su madre, donde estar a salvo de la violencia que existe en su hogar. Para Paz Vega era indispensable que fuera una historia narrada desde el punto de vista de una niña, porque películas de violencia de género ya existen, pero no a través de la mirada inocente de una niña, que expresa cómo le afecta que sus padres se lleven mal, aunque realmente no entienda lo que ocurre. "Rita es mi particular carta de amor a la valentía de la inocencia", asegura la ganadora del Goya a mejor actriz revelación por Lucía y el sexo.

Paz Vega encontró en la pequeña Sofía Allepuz a la mejor actriz para su personaje de Rita por la increíble capacidad de esta niña, de ojos grandes y pelo corto, para llenar los silencios solo con su mirada. El papel de Lolo lo interpreta Alejandro Escamilla, de cinco años, y sobre ellos gira la trama, mientras los adultos son parte de la historia pero permanecen en un segundo plano.

© Filmax Sofía Allepuz y Paz Vega durante el rodaje de Rita, la primera película de la actriz como directora

El filme traslada a los espectadores a la Sevilla de los años 80 para conocer a Rita y Lolo, dos hermanos de siete y cinco años, que viven en el seno de una sencilla familia obrera. Comienzan las vacaciones de verano y el país entero está revolucionado con la Eurocopa de fútbol, donde España ha pasado a los cuartos de final. El calor aprieta y Rita sueña con ir a la playa, pero la vida en el barrio le tiene reservadas otras sorpresas. Así comienza la sinopsis de Rita, cuyo elenco es en su mayoría sevillano para dotar de mayor realismo a la historia y reflejar las costumbres de aquella época en el sur de España.

En un momento de la película, la madre de Rita le dice a la niña una frase muy reiterada por las madres de esa generación: “Estudia para que nunca tengas que depender de ningún hombre”. Paz Vega ha querido rendir un homenaje a esas madres que sacrificaron su vida y que gracias a sus consejos hicieron una nueva generación de mujeres libres e independientes: "Ellas fueron las que empezaron a decir que podían hacer otras cosas en la vida. Las que nos dijeron que si queríamos podíamos casarnos y tener hijos, pero que eso no fuera nuestra única opción. Que podíamos ser lo que quisiéramos”, destaca la nueva cineasta, que es madre de tres hijos en la vida real.

© Filmax Los niños Sofía Allepuz y Alejandro Escamilla durante el rodaje de 'Rita'

La actriz sevillana asegura que, aunque "no es una película autobiográfica", sí ha intentado "ser fiel a imágenes" que ella misma había vivido en Sevilla. De niña conoció en su barrio de Triana ciertas familias de padres autoritarios y en las que se aceptaba cierto grado de violencia y, aunque han pasado muchos años de esa época, denuncia que aún siguen sucediendo muchas cosas inaceptables.

© Filmax En Rita dan vida a madre e hija

La estrella de 7 vidas y buena amiga de Morgan Freeman desde que rodaran juntos Dame 10 razones se siente muy satisfecha con el resultado de su película, aunque revela que ha sido todo un desafío dirigir y actuar simultáneamente. Paz Vega ya ha comenzado a escribir un nuevo guion y espera poder volver a dirigir muy pronto. Entretanto, Rita llegará a los cines el próximo 25 de octubre, después de haber sido presentada mundialmente en el Festival de Locarno, en Suiza.