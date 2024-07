El primer éxito de Paz Vega como directora: nominada en uno de los festivales de cine más prestigiosos

El debut de Paz Vega como directora comienza a dar sus frutos. Rita, su ópera prima, se estrena mundialmente en el prestigioso Festival de Cine de Locarno, que se celebra del 7 al 17 de agosto en Suiza. Además, la primera película de ficción dirigida y escrita por la artista sevillana competirá por el Premio del Público en la sección Piazza Grande, en la que también participan cineastas de la talla del surcoreano Hong Sang-soo o el rumano Radu Jude, entre otros.

© pazvegaofficial

Según ha señalado Giona A. Nazzaro, director del festival, Rita consagra a Paz Vega como una gran cineasta. "A menudo, cuando una estrella se pone detrás de la cámara y también protagoniza la película intenta sacar el máximo provecho de ello para sí misma. Pero esta película está realmente al servicio de los personajes. Paz hace lo que hacen los grandes cineastas. Se vuelve invisible al servicio de la historia", ha dicho Giona A. Nazzaro en una entrevista concedida a la revista Variety.

© pazvegaofficial

El filme, que llegará a las carteleras de toda España el próximo 25 de octubre, traslada a los espectadores a la Sevilla de los años 80 para conocer a Rita y Lolo, dos hermanos de siete y cinco años, que viven en el seno de una sencilla familia obrera. Comienzan las vacaciones de verano y el país entero está revolucionado con la Eurocopa de fútbol, donde España ha pasado a los cuartos de final. El calor aprieta y Rita sueña con ir a la playa, pero la vida en el barrio le tiene reservadas otras sorpresas. "Espero que Rita sea una película que llegue al corazón de todos los espectadores, porque, aunque transcurre en un espacio-tiempo concreto, el viaje que veremos es universal", declaró Paz al inicio del rodaje.

© pazvegaofficial

La cinta está protagonizada por un elenco de actores de excepción: Sofía Allepuz, Alejandro Escamilla, Roberto Álamo, Daniel Navarro, Amada Santos, Paz de Alarcón, Margarita Asquerino y la propia Paz Vega. La mayor parte de estos artistas tiene raíces andaluzas, para así poder reflejar de la manera más fidedigna posible las costumbres y tradiciones del sur de España de aquella época. "Quiero plasmar mi visión de la vida desde la dirección y poder contar un relato que conecte con el público a través de la mirada de una niña", explicó la ganadora del Goya a mejor actriz revelación en 2002 por Lucía y el sexo, de Julio Medem.

© Getty Images

El gran momento profesional de Paz Vega coincide con una maravillosa etapa en el terreno personal. La protagonista de Spanglish lleva más de dos décadas compartiendo su amor con el empresario venezolano Orson Salazar, demostrando ser uno de los matrimonios más sólidos del séptimo arte. Juntos han formado una familia muy unida y numerosa, dando la bienvenida a tres hijos: Orson Jr (17), Ava (15) y el pequeño Lenon (13). "En mi casa la adolescencia está a pleno rendimiento. Pero tienen mucha nobleza todos, no siento que estoy pasando por una crisis. De momento, está todo muy bien y bajo control", contó la intérprete en ¡HOLA!.

© GTRES

De los tres hijos que tiene, por el momento, quien va tras sus pasos es Ava, que ya ha hecho algunos trabajos como actriz, uno de ellos a su lado, en la película La casa del caracol. Paz contó en ¡HOLA! que, por su experiencia, le dará los consejos que necesite, pero no la ayudará a conseguir papeles, porque se tiene que labrar su carrera sola. "No le facilitaré el camino, porque uno tiene que llegar a donde tenga que llegar por sus propios medios y no por el hecho de que sea mi hija. Ella hace sus 'castings' y yo no tengo nada que ver, no me quiero meter, la ayudo cuando ella me dice 'vamos a preparar esta escena' y me encanta. Una cosa es ayudar y otra allanar el camino, que no hay que hacerlo, porque sería malo para ella".