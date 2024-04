El paseo de los Reyes por el Madrid más castizo y su visita a una librería: hablamos con la tienda que nos aclara un malentendido

Fuera de la agenda institucional, los Reyes suelen disfrutar juntos de planes privados que en mayor o menor medida son de carácter cultural. El último que hemos conocido tiene que ver con un paseo que el monarca y su mujer daban por el Madrid más castizo, en el distrito centro, concretamente por las calles que van desde la conocida Plaza de Tirso de Molina hasta la de Antón Martín. Ocurría este sábado por la tarde-noche y, caminando tranquilamente por una de las aceras, eran incluso inmortalizados de espaldas por uno de los viandantes.

Vestidos de manera casual, doña Letizia apostaba por un jersey de rayas, pantalón azul vaquero, zapatillas blancas y una cazadora beis bajo el brazo, mientras que Felipe VI llevaba las manos en los bolsillos y también lucía ropa cómoda e informal, con unos 'jeans' del mismo color que su esposa. En ese instante donde fueron captados, pasaban por delante de un bar asador que está justo enfrente del popular Teatro Apolo.

"De esto que vas al Doré y te encuentras a Felipe y Letizia en plan pareja dando un paseo por Madrid", señalaba el internauta que hizo la fotografía y la compartía después en su perfil público. Tras este mensaje, se producía una curiosa y llamativa respuesta en la red social por parte de La librería del Doré, que está junto al citado cine perteneciente a la Filmoteca Nacional. Un texto por parte de dicho establecimiento que, a la postre, ha generado un malentendido en los medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia.

"Muy majos. Me preguntaron por el libro de Boyero", escribió la tienda en X (antiguo Twitter) sobre la visita que habían hecho los Reyes a su local ubicado en el número 3 de la calle Santa Isabel. A partir de aquí, en la prensa se asegura que el matrimonio se ha interesado por comprar la última obra del veterano y polémico crítico cinematográfico, que es de carácter autobiográfico y se titula No sé si me explico (NO FICCIÓN).

Nada más lejos de la realidad, porque esto no ocurrió así, según hemos podido saber tras ponernos en contacto este domingo con La Librería del Doré. Nos atiende por teléfono uno de sus trabajadores, quien desde un primer momento deja claro que "lo de Boyero fue una broma". Nos cuenta que desde su perfil público se hizo ese chascarrillo en tono de humor sin darle mayor importancia, máxime cuando la obra del periodista "aún no ha salido a la venta" (lo hace el próximo miércoles, 27 de marzo).

Este mismo empleado nos cuenta que se encontraba en el establecimiento cuando entró la pareja 'royal', aldededor de "las ocho y media de la tarde, ya de noche". Detalla que saludaron amablemente y echaron un vistazo rápido al muestrario que hay en las estanterías, pero sin más. No compraron ningún artículo y tampoco permanecieron excesivo tiempo allí dentro.

En cuanto a si hubo personal de su equipo de seguridad que los acompañara, el trabajador afirma que "había alguien esperando fuera en la puerta". Por último, sobre si les impresionó o sorprendió la visita del soberano y su mujer, señala que "un poco, sí" pero "ya sabemos del interés que tiene la Reina por el mundo del cine", apostilla. De esta forma, asegura que tampoco les extrañó tanto que el matrimonio se pasara por una librería especializada en el séptimo arte como es la suya, donde se pueden conocer de cerca cuáles son los últimos lanzamientos en este campo.

El Cine Doré es un emblemático edificio de la capital que tiene más de un siglo de historia (se fundó en 1912) y ahí se proyectan obras clásicas del celuloide español, desde cintas inéditas o restauradas a auténticas joyas que forman parte de nuestra filmografía. Por su parte, la tienda de libros que se integra en la propia construcción reabrió en mayo de 2022 tras más de un lustro cerrada, durante el cual acometió un proceso de reforma y acondicionamiento.

Este local se dedica a la venta de libros y otros objetos relacionados con la gran pantalla, dirigiéndose a todo tipo de públicos ya que ofrece un amplio catálogo de esta temática pero también de literatura y ensayo. Igualmente se pueden encontrar productos conectados con la programación de Filmoteca Española: desde carteles y camisetas hasta bolsas, tazas y marcapáginas. A su vez, organiza frecuentes eventos, presentaciones y coloquios.

Por aquí pasaban este fin de semana los Reyes, quienes a lo largo de estos días van a poder también disfrutar de la compañía de sus hijas por las vacaciones de Semana Santa. Este jueves, la princesa Leonor comienza su tiempo de descanso mientras continúa con su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza. Por su parte, la infanta Sofía volará desde Gales -donde estudia el Bachillerato Internacional- a España para estar con sus padres y su hermana.

