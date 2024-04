¡Sorpresa en Formigal! La presencia del Rey en la estación causa sensación entre el resto de esquiadores

Felipe VI es un gran aficionado al esquí. Una pasión de la que ha podido disfrutar este fin de semana en la estación de Aramón- Formigal, en el valle de Tena del Pirineo Aragonés, junto a varios amigos como Antonio Gericó, presidente ejecutivo de Aramón. La presencia del Rey ha causado sensación entre el resto de deportistas allí congregados, que no podían dar crédito al ver al soberano deslizarse sobre las pistas junto a ellos.

En este vídeo, al que hemos tenido acceso en primicia, se puede ver a don Felipe haciéndose selfis con muchos de los esquiadores allí presentes. Estas imágenes han sido tomadas este domingo entre las 12:45 y las 13.30 horas en los alrededores de la cafetería La Cabaña Garmet Lounge by Mar de Frades. Allí, se han apostado muchas personas para tomarse una foto con el Rey, que se ha mostrado muy simpático con todos ellos. Con algunos, incluso, ha mantenido una pequeña charla para, a continuación, seguir esquiando sobre las pistas con el resto de sus amigos.

Esta no es la primera escapada a la nieve con amigos que hace el monarca este 2024, puesto que el pasado mes de febrero el monarca también estuvo en Baqueira Beret. Jornadas a las que no se suele unir doña Letizia. Una pasión que don Felipe también comparte con su primogénita, la princesa Leonor, a la que pudimos ver dominando con destreza las técnicas de esquí durante su instrucción militar en Astún junto al resto de cadetes de la Academia Militar de Zaragoza. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

