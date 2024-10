Imprescindibles

Nadie quiere esto: la comedia romántica que arrasa con dos antiguos ídolos juveniles

Kristen Bell, que nos encandiló como detective adolescente aficionada en Veronica Mars, y Adam Brody, cuyo personaje de Seth Cohen en The O.C. forró las carpetas de las estudiantes de la época, tuvieron su momento de éxito a principios de los años 2000, pero desde entonces su carrera en películas y series ha sido muy irregular y nada de lo que han hecho ha logrado replicar el éxito de esas primeras veces. Y eso que Bell ha cosechado grandes éxitos... como actriz de doblaje, ya que era la voz en off original de Gossip Girl y de Elsa en las películas de animación Frozen y Frozen II. Brody, por su parte, ha tenido papeles secundarios en películas como Sr. y Sra. Smith y Una joven prometedora, y series como Fleishman está en apuros. En unas declaraciones recientes, confesaba que siempre había querido hacer una comedia romántica, et voilà, aquí le tenemos, en la encantadora Nadie quiere esto. En ella, una presentadora de un pódcast y un rabino se enamoran, a pesar de tener todo en contra. La enorme química que se genera entre ambos —quizá facilitada por la amistad que les une desde hace años—, sumada al tópico del amor que tiene que superar barreras y a la corta duración de los capítulos, han provocado que la serie se sitúe entre las más vistas de la plataforma y ya ha sido anunciada su segunda temporada.

© Netflix

Nos encanta porque... Cumple todos los requisitos de la romcom.

Te gustará si eres... Una romántica sin remedio.

Dónde verla: Netflix

Estrenos de la semana

Querer (Drama)

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa (que nos enamoró con la película Cinco lobitos) y protagonizada por Nagore Aramburu, Pedro Casablanc y Miguel Bernardeau, que está consolidando su carrera con papeles cada vez mejores. Tras 30 años, Miren abandona su casa y denuncia a su marido, obligando a los hijos a elegir entre creer a su madre, o apoyar a un padre que defiende su inocencia.

© MovistarPlus+

La veremos porque... Es una de las series españolas más esperadas de esta temporada.

Dónde verla (17/10): MovistarPlus+

¿A qué estás esperando? (Comedia romántica)

Basada en las novelas superventas de Megan Maxwell —que cuentan con millones de fans por todo el mundo—, esta serie muestra dos mundos completamente opuestos, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran. La protagonizan Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz.

La veremos porque...Nos encantan las novelas románticas atrevidas de Megan.

Dónde verla (20/10): Atresplayer

Rivales (Tragicomedia)

Ambientada en Gran Bretaña en los años 80, esta serie se adentra en el despiadado mundo de la televisión, donde los peinados son grandes y las ambiciones son aún más grandes. Los acuerdos se negocian en las salas de juntas y en los dormitorios. Con todos preocupados solo por sí mismos, ¿podrá florecer el amor verdadero? Está protagonizada por David Tennant y Aidan Turner.

La veremos por... Su atractivo reparto y su tono que mezcla drama con fina ironía británica.

Dónde verla (18/10): Disney+

Cosas que no sabías de...Natalia Sánchez

© © disney+

Aunque su popularidad nació con su papel de Teté en Los Serrano cuando tenía 13 años, debutó dos años antes en la película Clara y Elena.

Su gran pasión es la música. Estudió solfeo y toca el piano, el clarinete, el saxofón, el corno inglés, el fagot y el violín. Además formó el grupo SJK con algunos de sus compañeros en Los Serrano.

Su pareja es el actor Marc Clotet, con quien tiene dos hijos, Lía y Neo, de 5 y 4 años respectivamente.

© © disney+

Guarda una amistad muy especial con Víctor Elías —compañero en Los Serrano y pareja durante siete años—, que está a punto de casarse con Ana Guerra.

—compañero en Los Serrano y pareja durante siete años—, que está a punto de casarse con Ana Guerra. Su madre, Charo Molina, es también actriz. La hemos visto en El Comisario o Hospital Central.

Jacob Elordi y Caillee Spaeny dan vida a Elvis y Priscilla Presley

Priscilla (Drama)

© Movistar +

La historia de "amor" de una de las parejas más famosas de la cultura pop, Elvis y Priscilla Presley, en una película de Sofia Coppola, que le valió a la desconocida Caillee Spaeny la Copa Volpi del Festival de Venecia, a la Mejor Actriz en 2023. Coppola se basa en las memorias de la propia Priscilla, Elvis y yo, en las que relató su historia desde el día que se conocieron hasta el día que le abandonó.

La veremos porque... La vida de Priscilla con el Rey del rock está de actualidad, por la próxima entrevista de Oprah Winfrey a su nieta, la actriz Riley Keough.

Dónde verla: MovistarPlus+