'Nadie quiere esto': los secretos de vestuario tras los looks más deseados de Kristen Bell

El conjunto más aplaudido

Es el favorito de la estilista, pero también el del público. Hablamos de esta falda midi satinada en color rojo a juego con un cárdigan con el que Joanne aparece en la sinagoga por primera vez. "Parece un pez fuera del agua en ese momento, así que tenía que reflejarlo con un look destacable. No solo para que Noah se fijara en ella, sino también para mostrar lo diferente que es respecto al resto". Ambas piezas son de la firma Reformation, aunque ya no se encuentran disponibles, y el bolso de la marca By Far, un diseño de piel de media luna (490 euros).