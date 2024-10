¿Cómo se consigue que tus looks aparezcan en las series de Netflix? Cuatro diseñadores españoles nos lo han contado

No hay cine sin moda, un tándem que también se traslada a las series. Desde hace años este tipo de producciones han cobrado gran peso, tanto que incluso su presupuesto puede duplicar y triplicar a las de Hollywood. Ahora, en plena fiebre por plataformas como Netflix que se han colado en los hogares de millones de personas alrededor del mundo, las seires se han convertido en un escenario viviente en el que no solo todos los actores quieren estar presentes, también las marcas de moda. Y como seguramente sabrás, el talento español se ha posicionado como uno de los más alabados de las últimas décadas, y un buen ejemplo es su presencia en reconocidos títulos como Emily in Paris, La Pareja Perfecta, You, Yo Nunca y Sex Education entre otras.

Estas apariciones en la pequeña pantalla han aparecido en decenas de titulares. Algunos de los personajes han lucido diseños firmados por reconocidos creadores de nuestro país, desde vestidos de invitada a joyas únicas. Elecciones maravillosas que han significado mucho para sus artífices; un poderoso gesto por parte de los estilistas y directores de vestuario que sin lugar a dudas le han ayudado a crecer y darse a conocer a nivel internacional. Hablamos con Charo Ruiz, Mar Bermejo, Celia Bernardo y Javier Osorio que nos cuentan cómo sus piezas han llegado a alcanzar este éxito que, ¿se traduce en ventas?

Charo Ruiz, la diseñadora sevillana afincada en Ibiza desde hace varias décadas, nos ha confesado que aparecer en uno de los capítulos de La Pareja Perfecta que protagoniza Nicole Kidman y Dakota Fanning, ¡ha sido toda una sorpresa! Esta última interpreta a una chica embarazada (y no te desvelaremos más datos para no hacerte spoiler), y salió a escena con un veraniego diseño amarillo con escote a los hombros y broderie anglaise con clara inspiración ibicenca que no pasa de moda año tras año.

"La noche del estreno, recibimos mensajes de amigos y clientes pasándonos fotos de Dakota Fanning luciendo uno de nuestros vestidos más vendidos. En este caso, no gestionamos directamente la colaboración con Netflix, como hemos hecho en otras ocasiones, como por ejemplo con Élite que se pusieron en contacto con nosotros para seleccionar los looks y gestionar la colaboración directamente. Intuimos que los estilistas de la productora compraron el modelo a través de alguna de las grandes plataformas en Estados Unidos, tal como The Outnet o tiendas físicas donde distribuimos, al igual que Neiman Marcus. Siempre es importante estar presente en todas las grandes plataformas digitales del momento, y más si acaban siendo series mundialmente conocidas donde la exposición del producto pueda hacerse viral".

A lo que nos sigue diciendo, "ver a Dakota en escena fue estupendo. Ella es preciosa, joven y tiene un talento impresionante. Su presencia en la serie es el mejor escaparate que podríamos tener, ya que representa a la clienta más joven de Charo Ruiz".

Unos pendientes brillantes

En el caso de la marca joyera Coolook batutada por madre e hija, hicieron no una, sino dos apariciones en diferentes temporadas de Emily in Paris. La primera tuvo lugar en la tercera entrega, cuando el personaje de Mindy Chen interpretado por Ashley Park lució unos impresionantes pendientes largos de plata bañados en oro champán con circonitas.

"No teníamos constancia de esto" nos confiesa Mar Bermejo, co-fundadora. "Es habitual que muchas estilistas de diferentes series de televisión o de revistas de moda, nos pidan joyas para utilizar en sus shootings, pero no siempre nos enteramos de dónde ni cuándo van a salir. Desde que desfilamos en Fashion Week de Nueva York, colaboramos en Manhattan con una empresa de moda, que al mismo tiempo es agencia de comunicación de marcas a la que acuden constantemente periodistas y profesionales del sector del cine y la moda, y nos sorprenden asiduamente con este tipo de apariciones" explica.

Y como mencionábamos, sus piezas con piedras maravillosas tuvieron una doble aparición. Esta vez en el estreno de la cuarta temporada con una figura secundaria, amiga de Camille, a la que da vida la actriz Anaïs Weill. "Esto ha sido completamente un milagro. Mi íntima amiga argentina me presentó a Anaïs Weill para que le reformase su casa (ya que soy arquitecta y de vez en cuando hago proyectos que me encanten)" confiesa.

"Nos llevamos fenomenal, quedamos un par de veces y me contó que era actriz francoargentina y que medio vivía en París. Un día me dijo que ya había salido en Emily in Paris y que la habían vuelto a opcionar para esta temporada, así que de ella salió el ofrecerme proponer mis joyas para un look, porque es de verdad un amor de persona. Pensé que no pasaría, y la siguiente conversación de Whatsapp era ella en el set de París, con los pendientes crisálida citrino que diseñé, grabando la toma de la siguiente temporada, ¡un sueño!" nos cuenta emocionada.

Diseños estampados con personalidad

Otro gran ejemplo lo encontramos no solo en la producción de Yo Nunca de la mano del personaje de Eleanor Wong, también en la segunda temporada de Sex Education, y en esta ocasión es la divertida marca Celia B, de la fundadora Celia Bermejo, la que ocupa nuestras líneas. Fue la protagonista Ruby, interpretada por Mimi Keene, la que nos conquistó con un maravilloso vestido estampado multicolor cargado de vida que robó todas las miradas, y le preguntamos cómo surgió este momentazo tan comentado. "Aparecer en series con gran alcance sirve para posicionarse a nivel mediático y para imagen de marca, las ventas vienen más por otros canales de comunicación" cuenta, y nos sigue contando cómo surgió esta alianza.

"Viendo la segunda temporada de la serie, que me encanta, dije ‘jolín es que yo tengo que estar aquí’, porque me parecía que pegaba un montón la estética. Me informé de quién era la estilista -Rosa Dias-, le escribí y enseguida me contestó que le encantaba y que estaríamos en contacto. Meses después me contactaron de la productora y compraron 10 vestidos para la serie e imagínate la emoción. He tenido que esperar dos años para verlo, tampoco sabía cuáles iban a salir. Fue una sorpresa cuando veo la foto promocional de la serie, que sale Ruby con el vestido, que encima tiene un papel muy protagonista esta temporada y se le ve un montón el look. La verdad que mucho orgullo."

Vestidos de invitada dignos de alfombra roja

En el caso del modista Javier Osorio, nacido en Francia pero con raíces andaluzas y residencia en España desde los 4 años, una de sus creaciones más conocidas formó parte del armario del personaje Lady Phoebe de la cuarta temporada de la producción You. Concretamente el modelo Athenea, confeccionado con flecos creados a partir de pequeños abalorios de cristales cosidos a mano. ¡Le preguntamos cómo ocurrió! "No lo sé ni yo, la verdad. Supongo que a través de Annie's Ibiza. Estaba en Asia de vacaciones, y me enteré por una buena amiga que me envió la foto de la actriz Tilly Keeper. Es cierto que nos han contactado desde Netflix y Movistar Plus, pero normalmente no tenemos stock y no podemos dejar los looks".