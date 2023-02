Entrevistamos a Celia B, la española que viste a las protagonistas de 'Élite' y 'Sex Education'

El auge de las plataformas digitales, con miles de películas y series disponibles de forma inmediata a golpe de click y una gran cantidad de contenidos nuevos cada semana, ha provocado que estas ficciones, que cada vez cuidan más su fotografía y vestuario, se conviertan en auténticas fuentes de inspiración también a nivel de moda. No es ninguna novedad decir que hay personajes cuyos armarios son imitados por millones de mujeres en todo el mundo: Carrie Bradshaw (Sexo en Nueva York), Rachen Green (Friends) o Serena Van Der Woodsen (Gossip Girl) lo consiguieron en su momento, y ahora siguen su estela nuevos perfiles de la generación Z como Miércoles Addams, Maddy Pérez (Euphoria), Ruby Matthews (Sex Education) o las chicas de Élite. Precisamente parte del éxito del vestuario de estas dos últimas series recae en una diseñadora española, Celia Bernardo, quien ha conseguido generar numerosos comentarios al vestir a la que fuera novia de Otis en la ficción inglesa, así como a los personajes de Rocío e Isadora en la producción española.

VER GALERÍA

Más conocida como Celia B, nombre con el que bautizó a su firma, esta asturiana ha traspasado fronteras gracias a su aparición en estos dos trabajos de Netflix, pero también triunfa en nuestro país dentro y fuera de la pequeña pantalla. En los últimos meses, ha vestido también a celebrities de la talla de Paula Echevarría o Eugenia Martínez de Irujo, y su éxito crecer de manera exponencial. Hablamos con ella para descubrir cómo ha llegado hasta aquí y qué le ha supuesto realmente 'colarse' en estas populares series.

¿Cómo es el proceso de llegar a vestir a dos de los personajes protagonistas de Élite? ¿Te contacta el equipo de estilismo o viceversa?

En esta ocasión fueron ellos los que nos contactaron. Rápido conectamos y fue muy sencillo trabajar con ellos; les enviamos una selección de prendas que ellos mismos escogieron y, finalmente, cuando se estrenó la serie, vimos que habían utilizado un par de opciones.

- Por qué nos inspiramos una y otra vez en las series para vestir bien

VER GALERÍA

¿Qué te parece cómo combinan tanto Isadora como Rocío tus diseños en la serie?

Me parece que ambas los llevan muy bien, me gusta mucho ver mis diseños en todo tipo de mujeres y situaciones.

¿Has notado una mayor repercusión tanto en visibilidad como en ventas tras haber aparecido en proyectos de la talla de Élite o Sex Education?

Aparecer en series con gran alcance sirve para posicionarse a nivel mediático y para imagen de marca, las ventas vienen más por otros canales de comunicación

VER GALERÍA

Habiendo participado en una serie española y otra británica. ¿Qué diferencias y similitudes crees que hay entre ambos países a la hora de vestir? ¿Consideras que en España empezamos a arriesgar un poco más?

Creo que en España se está fraguando un cambio de mentalidad a la hora de vestir y apostar por marcas independientes con propuestas arriesgadas, nosotras estamos experimentando un gran crecimiento de la marca a nivel nacional y nos llena de satisfacción.

¿Crees que, aunque en series como estas los looks son cañeros y algo exagerados, pueden llegar a marcar tendencia y tener una influencia real entre sus espectadores?

Sí, totalmente, son escaparates y formadores de opinión pública.

- Lily Collins confiesa cuál es su look favorito de la tercera temporada de 'Emily in Paris'

VER GALERÍA

Tus diseños siempre son totalmente reconocibles. ¿En qué te inspiras a la hora de crearlos? ¿Qué quieres transmitir con ellos?

Mi inspiración bebe de muchas fuentes, me encanta mezclar las distintas influencias que han nutrido mi experiencia viviendo casi una década en Asia o viajando frecuentemente a América Latina. También me gusta mucho la estética vintage de los 70s y 60s. Mis diseños son como un collage o un patchwork que reflejan ese espíritu ecléctico que me caracteriza

¿A qué otro personaje de serie o película te gustaría vestir?

¡Obviamente a Carrie Bradshaw!