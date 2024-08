Nicole Kidman forma 'La pareja perfecta' junto al ex de una de sus mejores amigas

Nicole Kidman se ha convertido en toda una experta en las series de misterio que te mantienen en vilo durante cada capítulo dándole vueltas sin cesar a qué ha podido pasar; a quién es el culpable y a cómo se ha podido llegar a esa situación. Su aparición en este tipo de ficciones es sinónimo de éxito. Tras triunfar con Big Little Lies, The Undoing y Nine Perfect Strangers, cuya segunda temporada no tardará en llegar a nuestras pantallas, la bella actriz australiana regresa a Netflix el próximo 5 de septiembre con La pareja perfecta, un nuevo thriller en el que en el que se reencuentra con una vieja conocida y en el que, además, trabajará con el ex de una de sus mejores amigas. ¡Te contamos todos los detalles!

La nueva serie del gigante de streaming cuenta con todos los ingredientes que buscan los amantes de los dramas policiales: una familia millonaria que vive en una increíble mansión; un matrimonio aparentemente perfecto que no tarda en desmoronarse; un inesperado asesinato que sacude los cimientos de una pequeña comunidad e intensas escenas de interrogatorio para tratar de encontrar al culpable del crimen.

La historia sigue a Amelia Sacks (Eve Hewson), una joven cuya vida va a cambiar de manera radical ya que está a punto de casarse con Benji (Billy Howle), miembro de una de las familias más ricas de Nantucket, en Massachusetts. Su futura suegra es la exitosa novelista Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman), una mujer que, pese a no ver con buenos ojos a su futura nuera, no escatima en gastos para organizar la boda que se espera de una familia de la alta sociedad. Pero todo se va al traste cuando un cuerpo aparece flotando en la playa frente a la casa familiar. Las burbujas del champán se desvanecen rápidamente y los presentes pasan de ser invitados a sospechosos de asesinato. A medida que los secretos van saliendo a la luz, se desarrolla una investigación y una trama que bien podrían haber sido sacadas de uno los libros de la matriarca.

En esta apasionante serie, basada en la novela de suspense homónima de Elin Hilderbrand, la protagonista de Moulin Rouge vuelve a estar bajo las órdenes de la directora Susanne Bier, con quien ya trabajó en The Undoing, y, además, forma pareja con Liev Schreiber, quien da vida Tag Winbury, su esposo en la ficción y el exmarido de Naomi Watts, una de las mejores amigas de Kidman, en la vida real.

La protagonista de Lo imposible y el intérprete de X-Men Orígenes: Lobezno se casaron en 2005 y tras once años de matrimonio y dos hijos en común decidían comenzar sus caminos por separado. Una noticia que los actores hacían oficial con un comunicado conjunto en el que explicaban que "en los últimos meses, hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de avanzar para nosotros como familia es separarnos como pareja. Con gran amor, respeto y amistad en nuestros corazones, esperamos criar a nuestros hijos juntos y explorar esta nueva etapa de nuestra relación. Si bien agradecemos su curiosidad y apoyo, le pedimos a la prensa que tenga en cuenta a nuestros hijos y respete su derecho a la privacidad".

Pese a su separación, la pareja ha sabido cultivar el cariño y han conseguido mantener una buena relación y una bonita amistad. Prueba de ello es que el año pasado, cuando vino al mundo la hija que Liev ha tenido con su segunda esposa, Taylor Neisen, Naomi celebró de manera pública el nacimiento de la pequeña. La actriz comentó las fotos que los felices papás publicaron de la niña con el mensaje: "¡Amamos a la bebé Hazel!".

Por otro lado, Nicole y Naomi se conocieron en un casting de bañadores cuando tenían 15 años y vivían en Sídney y han mantenido su amistad hasta el día de hoy. Ni el trabajo ni la fama han podido separarlas y ambas han hablado con cariño la una de la otra siempre que han tenido ocasión ante la prensa.

En 2015, durante un discurso en los premios Crystal + Lucy Awards de Mujeres en el Cine en el que la protagonista de Mulholland Drive entregaba un premio a Kidman, se dirigía de una manera muy emotiva a su amiga asegurando que "en su día, me infundiste esperanza y ánimo. Siempre decías: 'Nai, una cosa, una cosa. Eso es todo lo que hace falta. Cambiará todo'. Y fue solo más tarde cuando me di cuenta del verdadero poder de esa declaración. Ella me tomó bajo su protección y me convirtió en su hermana. Su hermana menor. Nicole personifica para mí la palabra 'hermandad'".

Por su parte, la protagonista de Eyes Wide Side también correspondía a su íntima con unas conmovedoras palabras. "Nos conocemos desde que éramos adolescentes. Y, de hecho, cuando lo pienso, es como si mi hermana me diera este premio esta noche", comenzaba explicando, añadiendo que "somos como hermanas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos pasado por muchas cosas. Y esto es una especie de detalle secundario de nuestra vida. En realidad, nuestra vida está llena de cosas personales".

La estrella de Días de Trueno reconocía que "Naomi Watts y yo somos muy, muy buenas amigas y hemos mantenido esa amistad a través de tantas cosas. Creo que eso es realmente raro, particularmente para las actrices, y me siento muy orgullosa de eso". Apuntaba Nicole dejando claro que su vínculo afectivo está por encima de cualquier trabajo o reconocimiento.

A principios de julio, un año después de su boda civil, Naomi Watts daba nuevamente el 'sí, quiero' a Billy Crudup en una lujosa recepción con familiares y amigos en México. En un día tan especial no podía faltar una de las íntimas de la novia: Nicole Kidman, quien actuó de testigo. Las dos amigas posaron juntas en una imagen previa a la celebración en la que también aparecía la madre de la protagonista de Infinitive Storm. "¡Los pies nunca tocaron el suelo! La novia'", escribía la oscarizada por Las horas mientras rodeaba a Watts con sus brazos y la levantaba en el aire.