Hablamos con la diseñadora de joyas españolas que se ha colado (¡dos veces!) en ‘Emily in Paris'

Hay grandes sueños que jamás han estado en nuestro pensamiento ni un por momento, pero que terminan cumpliéndose como por arte de magia. Esto es lo que le ha ocurrido al tándem de las diseñadoras de la marca Coolook, madre e hija (¡que además comparten nombre, Mar!), que hace casi dos décadas se embarcaron en el mundo de la joyería haciendo realidad todo lo que imaginaban y escalando peldaños hasta la cima en la que hoy están. Sus diseños creados de forma artesanal y compuestos de impresionantes piedras -como nos ha contado Mar Bermejo, la hija de la fundadora, cuentan con más de 20 tipos diferentes- se han colado en los tocadores más exigentes del panorama

© Coolook

El instante que cambió todo fue cuando apareció la reina Letizia con sus piezas. Más tarde lo hizo Máxima de los Países Bajos, y luego la conocida y glamurosa actriz Kelly Rutherford (la protagonista de Gossip Girl). Pero, sin lugar a dudas, el gran momentazo para acercarse a la Generación Z fue cuando hicieron su debut en el Emily in Paris hace dos años. El personaje de Mindy (interpretado por Ashley Park) lució unos pendientes colgantes de plata de primera ley certificada bañados oro champán con circonitas. Ahora vuelven a ocupar nuestras líneas, porque para su sorpresa, han vuelto a colarse en una escena de la cuarta y recién estrenada temporada de la serie más popular de Netflix, ¿quién los llevó? ¡Te lo contamos!

© Netflix

FASHION: ¿Cómo y cuándo empezó el proyecto de Coolook?

MAR BERMEJO: La inspiración empezó en 2006 en un viaje que hizo mi madre, Mar Aldeguer, donde eligió unas piedras y le hizo un collar a mi abuela. Fue tal el exitazo que decidió cambiar de profesión y pasarse del periodismo al mundo empresarial y en el trabajo final de máster que hizo para realizar este cambio de rumbo, nació Coolook.

¿Cómo es trabajar entre madre e hija?

Creo que es increíble, también influye la relación y los carácteres de ambas personas, ya que no todas las madres e hijas son iguales. Nosotras nos entendemos muy bien y somos complementarias, somos buenas en cosas distintas y por lo tanto hacemos buen equipo.Como en todos los trabajos hay roces y eso es lo más duro ya que no desconectas en ningún momento del año, ¡ni siquiera en Nochebuena! Pero aquí estamos después de unos años muy duros a nivel personal por la muerte de mi padre, al pie del cañón sin rendirnos e intentando proyectar cosas nuevas que sorprendan y que os y nos ilusionen, ya que la vida al final va de vivir con ilusión con los recursos que cada uno tiene e intentar ser mejor, sin dejar de ser feliz.

© Coolook

¿Cuál es la pieza más especial que habéis lanzado? ¿Y la más complicada?

Especiales hay muchísimas, y cuando las llevas cada día te parece más especial, es como una relación extraña con las piedras que te hace sentir genial y te quedas embobada mirándolas. Tenemos algunas complicadas como el anillo Mandrágora, es una flor tipo alga en la que todos los pétalos giran alrededor de un eje y les confiere un movimiento que enamora. Y aquí refuerzo mi teoría ya que lo diseñó mi madre (ambas diseñamos en Coolook) y le dije que no me encantaba, pero cuando llegó del taller y me lo probé ha pasado a ser de mis favoritos, ¡nos hacemos eso mutuamente mucho!

¿Qué consejos nos dáis para cuidar las joyas para que duren eternamente?

Las joyas que tenemos duran eternamente por un sólo motivo, porque las diseñamos y realizamos nosotras de arriba abajo, así que cualquier rotura se puede reparar y cualquier pérdida reponer. No somos una marca que compre cosas hechas y ya no vuelvas a verlas nunca o que la pieza no se fabrique más.Vamos eliminando diseños y agotando referencias porque sino estaríamos enterradas en joyas, pero cualquier diseño nuestro se puede reparar haciendo de esta forma que sea eterno.

¿Qué representan los diseños? ¿En qué os inspiráis?

Ambas nos inspiramos en la naturaleza la mayor parte del tiempo, sinceramente es lo más inspirador y nunca deja de sorprendernos, es una fuente inagotable de novedades. Yo sobre todo voy en el coche o en un avión y mi mente va a dos mil por hora recordando cosas y mezclándolas, pero no puedo hacer todo lo que imagino y ahí entra mi madre, más reposada y cauta, con una inspiración más clásica que la mía, por eso llegamos a todos los públicos y edades, ¡todo el mundo debería tener un Coolook!

© Coolook

¿Cuánto tiempo se necesita desde que nace la idea de una pieza hasta que está a la venta?

Desde que nace la idea mucho tiempo, un año o dos, porque vamos teniendo muchas ideas y luego toca ordenarlas, encajarlas en temporalidad y que satisfagan a todos nuestros públicos o tiendas, ya que tenemos también al otro lado del charco en Paraguay y Perú. Eso sí, siempre fieles a nuestro estilo sin seguir ninguna tendencia más que la nuestra propia, que muchas veces nos sorprende que suele coincidir.

¿Qué piedra es la más solicitada entre las invitadas y las novias?

Sin duda, la madreperla blanca es nuestra estrella, ya que tenemos un truco para que de una luz impresionante a la cara y es instantáneo el convertirte en Gisele Bündchen en cuanto te pones una pieza con esta piedra.También son muy demandadas la apatita azul, es como sumergirte en el Mediterráneo, o el coral rojo, totalmente legal el que utilizamos y una maravilla. El cuarzo rosa, más comercial, también triunfa mucho, en mi caso nunca lo llevo porque para mí es muy cursi, pero es la favorita de muchas. Y la labradorita que combina con todo o la madreperla amarilla. Tenemos unas 20 piedras, son maravillosas la verdad, ninguna sobra, todas tienen su función y levantan un look.

© Coolook

¿Cómo han vuelto a aparecer vuestros diseños en la serie de 'Emily in Paris'?¡Cuéntanos la historia!

Esto ha sido completamente un milagro, mi íntima amiga argentina me presentó a Anais Weil para que le reformase su casa (ya que soy arquitecta y de vez en cuando hago proyectos que me encanten). Y ahí nos llevamos fenomenal, quedamos un par de veces y me contó que era actriz francoargentina y que medio vivía en París. Un día me dijo que ya había salido en Emily in Paris y que la habían vuelto a opcionar para esta temporada, así que de ella salió el ofrecerme proponer mis joyas para un look, porque es de verdad un amor de persona. Pensé que no pasaría, y la siguiente conversación de Whatsapp era ella en el set de París, con los pendientes crisálida citrino que diseñé, grabando la toma de la siguiente temporada, ¡un sueño! Está ahora en medio de otro proyecto secreto, pero personalmente creo que lo va a petar porque es muy buena actriz y muy buena persona, asi que ojalá le vaya fenomenal en todo lo que haga.

Si la protagonista de 'Emily in Paris' pudiera llevar Coolook en los próximos capítulos, ¿cómo sería su joya ideal?

Si Emily llevase una joya nuestra sin duda le pondría un look ecléctico ya que mezcla un poco de todo aunque para mí siempre con toque algo cursi, ¡pero evidentemente le ponemos lo que ella quiera! Eso sí, la que de verdad me gustaría vestir o diseñar algo acorde a su estilo es a Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), es una musa total con un estilazo y super sexy a sus 59 años. Es sin duda mi próximo objetivo.

© Coolook

¿En qué otra serie os gustaría que Coolook se colara?

La verdad es que Emily in París es perfecta, porque guste o no, habla mucho de moda, la puedo asemejar a Gossip Girl, que de hecho una de sus protagonistas, Lily Van der Woodsen (Kelly Rutherford) ha llevado nuestros sirius large, ya que la conocí personalmente en un proyecto que hicimos juntas y fue también un exitazo. Me encantaría que se los pusieran actrices internacionales tipo Nicole Kidman en alguna serie de Netflix la verdad, por pedir...

Y en la vida real, ¿qué referente de estilo querríais ver con vuestras piezas?

Quién más ilusión me hace que lleve mis diseños o los de mi madre son mis amigas y la gente a la que quiero, también cuando me cruzo a alguien por la calle y dijo en bajito, "mira unos sumatra". ¡Eso me alegra el día!

Las joyas para vosotras son...

Todo, desde siempre, son un amuleto que guarda dentro todo lo que me hace feliz. La naturaleza, los recuerdos, los viajes, el valor sentimental de alguien que te quiere, una fecha inolvidable, un sueño y luz...