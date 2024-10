Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh se separan después de 17 años juntos

Han sido 17 años de trayectoria juntos y ahora el grupo La Oreja de Van Gogh inicia una nueva andadura sin su vocalista, Leire Martínez. “Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”. Así comienza el conjunto un comunicado que ha recibido una avalancha de mensajes de tristeza de sus seguidores.

“La decisión ha sido dura y difícil pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada” concluye el breve comunicado.

© laorejadevangogh

Estas palabras de la banda llegan después de que el grupo finalizara su gira de conciertos. Fue en Zaragoza, en una cita con motivo de las fiestas del Pilar el pasado 7 de octubre, cuando Leire Martínez se mostró muy emocionada por la acogida del público, hasta el punto de que no pudo contener las lágrimas mientras cantaba Rosas, uno de los temas más emblemáticos del grupo. Este gesto cobra ahora un significado diferente a la luz de las últimas informaciones. Precisamente esta canción es la que cantó Karol G el pasado mes de julio en uno de los conciertos que dio en el Bernabéu, show en el que invitó por sorpresa a actuar a Amaia Montero, antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh. Supuso esta la reaparición de la artista en público después de varios años sin cantar, lo que reavivó los deseos de los fans de que vuelva a los escenarios, algo sobre lo que se especuló mucho y a lo que respondió Leire Martínez.

© Getty Images

"Me sorprende que 16 años después todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver. Honestamente, que se digan cosas me afecta en la medida en que yo quiera que me afecten. Ya he aprendido", aseguraba en el programa Cara a Cara en Navarra Televisión. Le dedicó además unas bonitas palabras a su compañera de profesión. "Ella lo hizo superbien. Es una tía super carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más, me sorprende que se siga alimentando esos problemas", expresó.

Pablo Benegas, Xabier San Martín Beldarrain, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Amaia Montero formaron el grupo musical original, que comenzó a dar sus primeros pasos en la música en 1996. Este grupo de amigos de San Sebastián se convirtió pronto en uno de los de mayor éxito del panorama musical: ha vendido millones de discos y ha firmado algunos de los himnos de la música pop del siglo XXI. Temas como Puedes contar conmigo, Vestido azul o Soledad se convirtieron en los singles más coreados. Lanzaron cuatro discos de estudio hasta que en 2007 Amaia Montero anunció su salida del grupo para emprender una carrera en solitario.

© Getty Images

La salida de Amaia Montero

"Quisiera comunicar a toda la gente que me sigue y que me quiere la que hasta hoy es la decisión más difícil de mi vida. Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón y en mi cabeza pero he sentido que es el momento de comenzar una nueva etapa en mi vida emprendiendo mi carrera en solitario. Es una decisión que me produce tanta ilusión como miedo. He escuchado muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos de LOVG y sólo puedo decir que en estos últimos años he convivido más con ellos que con nadie y que los quiero como a hermanos y añadir que mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos. Les deseo todo lo mejor y quién sabe lo que pasará en el futuro. Gracias a todos. Un beso enorme" detalló Amaia.

© Europa Press

"Queríamos contaros que hace unas semanas Amaia decidió no continuar con nosotros en La Oreja de Van Gogh para comenzar su carrera en solitario. Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir. Sin embargo, y aunque quisiéramos que Amaia siguiera con nosotros, le deseamos toda la suerte del mundo en la nueva etapa que ha decidido tomar. Por nuestra parte, en La Oreja de Van Gogh aún sentimos que nos quedan muchísimas canciones por escribir. Tanto es así que ya estamos componiendo, con la pasión de siempre, un nuevo disco que esperamos tener listo a lo largo de 2008. Hasta entonces, un abrazo muy fuerte a todos y en especial a aquellos que nos seguís tan de cerca" comunicó la banda.

© Getty Images

La llegada de Leire a la Oreja de Van Gogh

El resto de miembros de la banda conocieron a Leire por unos amigos en común y su talento les conquistó. La cantante llegó a la banda con el disco El último vals. “Nerviosa, pero con mucha ilusión. Intento no tener miedo, pero sé que habrá comparaciones, como probablemente yo las haría”, confesó en la rueda de prensa de presentación. Un proyecto que sus compañeros definieron como “fresco, natural y sin complejos” y que marcaba el inicio de una nueva era para el pop español.



Una voz de Factor X

El nuevo disco llegó en la voz de Leire Martínez, que se había dado a conocer en el talent Factor X, que ha estado junto a ellos en los años siguientes. Con ella al frente lanzaron otros cuatro trabajos, el último en 2020, titulado Un susurro en la tormenta. Siete álbumes de estudio (1998: Dile al sol; 2000: El viaje de Copperpot; 2003: Lo que te conté mientras te hacías la dormida; 2006: Guapa; 2008: A las cinco en el Astoria; 2011: Cometas por el cielo; 2016: El planeta imaginario; 2020: Un susurro en la tormenta) y 22 años de carrera que se han traducido en premios como un Grammy Latino al Mejor Álbum Pop (2006), un MTV Internacional al Mejor Artista Español (2001), un MTV Latino (2004), dos Premios Ondas (1998 y 2003), dos Premios de la Música (1999 y 2003), un Premio Amigo (1999) y Antorchas de Oro y Plata y Gaviota de Plata en el festival chileno de Viña del Mar (2005 y 2007). A esto se añaden incontables números 1 y más 50 discos de platino y oro, además de grandes giras internacionales de conciertos con las que han conquistado no solo nuestro país sino otros como Estados Unidos, Japón, Chile, Argentina, Uruguay, México, Puerto Rico, El Salvador, Perú, Panamá, Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Francia.

© laorejadevangogh

Su estilo musical oscila entre los sonidos suaves y melódicos, aunque incluyen en sus CD's canciones más oscuras con un tono más cercano al pop-rock. Esto les ha hecho entrar en el grupo de los representantes del Donosti Sound o Sonido San Sebastián, que en los círculos expertos alude a las bandas que surgieron en la ciudad vasca desde los años 80.