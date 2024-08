Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, se sincera sobre la crisis que sufrió

Amaia Montero sorprendió a finales de julio al hacer una aparición especial en el concierto de Karol G. Juntas cantaron el tema Rosas y llenaron de nostalgia al público con un tema que marcó generaciones por allá en los 2000's. Semanas después de esa presentación, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha regresado a la escena pública a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de esperanza, hablando acerca del trance que vivió hace un par de años, en el que su salud mental se vio trastocada. Fue en octubre de 2022 cuando la cantante originaria de la provincia de Guipúzcoa causó alarma entre sus seguidores al compartir algunas publicaciones en las que dejaba ver que no se encontraba en su mejor momento y fue ingresada en un centro en Navarra donde pasó un tiempo cuidando de sí misma.

En su perfil, donde tiene casi un millón de seguidores, la cantante de 47 años compartió una fotografía tomada el día en el que compartió el escenario con Karol G y la acompañó con el siguiente texto, en el que hablaba del momento en el que su mundo "se derrumbó".

"Hoy puedo decir que cuando mi mundo se derrumbó hay un momento mágico que se da antes de la luz. Es muy duro, oscuro y persiste pero no es para siempre. Empecé haciendo lo que S.F de Asís decía que fue hacer lo necesario para hacer lo que era posible y terminar haciendo lo imposible", se lee en una primera parte de sus líneas. En ese mensaje, la cantante también deja ver como, a dos años de ese trance tan duro que vivió, está en un mejor lugar, lista para seguir adelante. "Hoy mi mensaje es de esperanza para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, sea cual sea. Eso sí, hay una fórmula mágica que es el AMOR. He recibido muchísimo por vuestra parte y os lo quiero devolver desde el corazón. GRACIAS.SE PUEDE 🕊️🤍".



"Te esperamos", "Gracias por tu mensaje tan necesario como certero", "Amaia todos te apoyamos", "Sí se puede y lo has demostrado", "Eres mágica", "Gracias por ser tan valiente", fueron algunos de los mensajes por parte de sus fans, además de algunos colegas del mundo del entretenimiento como Paula Echevarría.

Este post se da a unas semanas de que Amaia apareciera sobre el escenario al lado de Karol G. Ambas cantaron Rosas, una de las canciones más famosas de Amaia junto a La Oreja de Van Gogh, agrupación la que también hizo famosos temas como Cuídate, La Playa y París; por mencionar algunos. Con un abrazo y los gritos de emoción del público, Amaia concluyó su presentación, marcando su regreso musical luego de su complicado momento a nivel personal, el cual derivó en una estancia en un clínica en Navarra, en España.

A mediados de octubre de 2022, Montero compartió una fotografía en blanco y negro, con el semblante triste y agotado. Junto al post, el cual duplicó en el muro de su perfil de Instagram, la cantante escribió: Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido ¿de qué me sirve la vida?”. Días después de haber hecho esta publicación, la hermana de Amaia, Idoia, fue abordada por las cámaras del programa Espejo Público (Antena 3) y habló sobre la situación de la artista. "Amaia no está pasando por su mejor momento”,dijo.



Fuentes cercanas al entorno íntimo de Amaia Montero dijeron en ese entonces al diario El Español, que la artista estaba siendo cobijada por los suyos. “(Amaia) se encuentra arropada sobre todo, por su hermana Idoia y su madre, Pilar Saldías. Ellas son su núcleo duro y su sostén, pero no son las únicas”, indicó el informante. “Ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos”, agregó. A casi dos años del suceso, la artista se encuentra mejor y lista para seguir adelante, apoyada en el cariño de los suyos y sus incondicionales fans.