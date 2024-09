Leire Martínez, vocalista de 'La oreja de Van Gogh', muestra su malestar ante los rumores del regreso de Amaia Montero al grupo

La esperada, o mejor dicho inesperada, aparición de Amaia Montero cantando junto a Karol G el pasado mes de julio tras un tiempo alejada de la música cuidando de su salud mental no solo provocó el despertar de su aletargado ejército de fans sino también un aluvión de rumores sobre su posible regreso al grupo que la lanzó a la fama, La Oreja de Van Gogh. Unos rumores que lejos de disiparse surgen cada cierto tiempo desde 2007, año que Amaia abandonó la formación con la necesidad de explorar nuevos horizontes artísticos y que ponen en jaque a su actual vocalista Leire Martínez, quien un poco harta sobre estos comentarios ha roto su silencio para hablar sobre este "hipotético" regreso de la artista.

"Me sorprende que 16 años después todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver. Honestamente, que se digan cosas me afecta en la medida en que yo quiera que me afecten. Ya he aprendido", aseguraba en el programa Cara a Cara en Navarra Televisión.

"No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?", se preguntaba algo indignada la artista tras un verano sobre los escenarios.

"Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero. Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras cuando creo que esta historia no da para más. Ella estuvo, lo hizo superbien. Es carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más. Me sorprende que se quiera alimentar", sentenciaba dolida la donostiarra.

Consciente de lo difícil que será poner fin a estos rumores y de la huella que dejó su antecesora en la formación, Leire solo piensa ahora en seguir creciendo profesionalmente y en continuar disfrutando sobre los escenarios tanto o más como lo lleva haciendo todos estos años aunque tal y como señaló en esta entrevista no cierra la puerta a una posible colaboración con Amaia, cuyo regreso a la música parece estar cada vez más cerca.

"Esto da mucho morbo, pero creo que las colaboraciones tienen que nacer de una forma natural y porque realmente apetezca hacerlas. Ella está inmersa en sus proyectos y nosotros en los nuestros. Las relaciones en aquel momento se enfriaron, de hecho, ella dejó el grupo, y luego las cosas han ido a mejor. Durante muchos años no había lugar porque cada uno hacíamos lo nuestro. Hoy en día no sabría decir. Se han dicho muchas cosas. Si surge y apetece lo haremos. Si no, pues no" señalaba la vocalista quien actualmente no solo atraviesa un buen momento profesional sino también personal al lado del músico, Miguel Sueiras.