Amaia Montero reaparece por sorpresa para cantar con Karol G en su segundo concierto en Madrid

¿Vuelve Amaia a La Oreja de Van Gogh? El origen de los rumores y la respuesta del grupo Karol G sigue arrasando en Madrid donde ha llenado ya dos noches el Santiago Bernabéu con su ritmo latino. La “bichota” ha conquistado a sus fans con los temas más míticos de su carrera, contagiándoles su energía y entusiasmo y sorprendiéndoles. Sin duda la invitada que subió al escenario con Karol en la segunda de sus citas en la capital les dejó boquiabiertos. Amaia Montero, que lleva varios años alejada de la música se unió a la artista colombiana para cantar el tema Rosas, uno de los más conocidos del grupo que la lanzó a la fama La oreja de Van Gogh (lo abandonó en 2007 para lanzar su carrera en solitario).

Amaia ha sido recibida por una gran ovación de las 60.000 personas que abarrotaban el estadio y ha entonado las notas de este single mientras bailaba junto a Karol G, con quien al final se ha fundido en un fuerte abrazo. “Pensaba que jamás volvería a pisar un escenario. Por eso hoy es un día increíble para mí. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma” reconoció la artista al ver el cariñoso recibimiento.

Ya el pasado mes de noviembre Amaia cantaba de manera inesperada en el Kursaal, en San Sebastián, junto al cantante Manolo García. El artista interpretaba su éxito Pájaros de barro cuando se mezcló con el público entre quienes estaba Amaia, con quien se fundió en un abrazo antes de protagonizar este dúo. Aunque en las últimas semanas se había especulado con su posible vuelta con La oreja de Van Gogh, Pablo Benegas, componente del grupo, desmintió los comentarios. “La relación es buena, pero no tendría sentido. Tiene un punto demasiado comercial y nosotros no estamos ahí” dijo en El periódico de España.

Amaia Montero lleva varios años alejada de la música debido a diversos problemas de salud. Cuando la cantante compartió una preocupante foto en sus redes sociales a finales de 2022, su hermana Idoia explicó que “no estaba pasando por su mejor momento". Las hermanas están muy unidas como se pudo comprobar cuando Amaia le envió a su hermana un mensaje en el que se confesaba orgullosa, después de que Idoia se presentar al casting del programa MasterChef.

“El fracaso es no hacer nada' querida hermana y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse. Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese 'quiero ser' es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo, aitatxo y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres" dijo la artista.