La emoción de Amaia Montero al anunciar su vuelta a la música: 'Estoy muy contenta'

Mientras muchos siguen recuperándose del shock que fue volver a ver a Amaia Montero cantando sobre un escenario, la artista ha reaparecido ante las cámaras. Ha sido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde hemos visto a una Amaia radiante, sin poder dejar de sonreír. Y es que para sus fans fue una noche inolvidable pero para ella aún más, ya que llevaba varios años alejada de la música.

© GTRES

© GTRES

Todo sonrisas

"La verdad es que fue un momento muy emocionante", dijo Amaia, de 47 años, a los micrófonos de GTRES, añadiendo que: "Me encuentro muy bien, muy contenta. Hoy he amanecido feliz y con una sensación muy bonita".

La que fuera vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh también habló de cómo surgió esta colaboración tan bonita junto a su amiga Karol G. "Fue todo de corazón, se fraguó con amor", aseguró, y dio a entender que era algo que llevaban planeando desde hace mucho tiempo. "Todo fue muy emotivo", dijo con una enorme sonrisa.

© Twitter

Una amiga y un 'ángel'

Tras bajarse del escenario y 'digerir' todo lo que había vivido en el Estadio Santiago Bernabéu ante más de 60.000 personas, Amaia quiso utilizar sus redes sociales para compartir este entrañable mensaje. "La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino".

"Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí. Gracias por eso, gracias a la vida y gracias a la música. GRACIAS SIEMPRE @karolg eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Que Dios te bendiga", escribió.

© GTRES

Amaia Montero vuelve a la música

Además de volver a subirse al escenario, la reaparición de Amaia ha revolucionado a sus fans por otro motivo muy importante y es que la artista vasca ha anunciado que vuelve a la música. "Sí, eso sí. Relativamente dentro de poco", contó para sorpresa de todos.

La cantante no quiso dar más detalles al respecto, pero todo apunta a que en los próximos meses tendremos novedades sobre su carrera. "Ahora estoy disfrutando de este momento", dijo tranquila.

© GTRES

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que volviera a cantar con La Oreja de Van Gogh para recordar viejos tiempos. La cantante dijo adiós a la banda en 2007 para iniciar su carrera como solista y siempre ha contado con el apoyo incondicional de sus excompañeros. Sin embargo, parece que esa colaboración no va a hacerse realidad. "No, no voy a volver. De momento no", respondió a Amaia dando por zanjados los rumores.

© GTRES

Un look que marca tendencia

Hacía mucho que Amaia no se dejaba ver en público y estas imágenes han sido muy comentadas también por su look. La cantante llevaba un conjunto vaquero formado por una original chaqueta con detalles de pedrería y unos pantalones anchos, además de una camiseta marrón a juego con su bolso XXL. Completó su outfit con unas sandalias con plataforma de esparto, unas llamativas gafas de sol con forma cuadrada y la melena suelta y ligeramente ondulada decorada con unas pequeñas trenzas a ambos lados.