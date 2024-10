Primeras imágenes de Edurne en su debut como actriz de cine

Edurne no puede estar más emocionada con la etapa tan bonita que está viviendo a nivel profesional. La artista madrileña, de 38 años, sigue cosechando éxitos con su nuevo disco, Éxtasis, pero también se ha embarcado en nuevos proyectos más allá de su faceta como cantante.

© raquelguerrero1 Edurne con Pablo Chiapella, Joaquín Mazón y Raquel Guerrero

Hace unas semanas, la intérprete de Nada, Mírame y Fresas & champán anunció por sorpresa que había fichado por su primera película. "¡Proyectazo! Se llama El casoplón y, curiosamente, hago de mí misma, que pensé que iba a ser muy fácil y es muy difícil. Actuar haciendo de ti misma es más difícil que hacer cualquier personaje", contó durante su visita a El Hormiguero.

© raquelguerrero1 Edurne y Raquel Guerrero

Ahora hemos podido ver las primeras imágenes de Edurne en el set de rodaje y sus fans están totalmente enloquecidos. La mujer de David de Gea comparte pantalla con Pablo Chiapella (La que se avecina) y Raquel Guerrero (Machos alfa), con los que posa así de feliz y sonriente.

Las fotos las ha compartido Raquel en sus redes sociales junto a un cariñoso mensaje en el que da las gracias a todo el equipo "por confiar en mí". "Hace unas semanas terminamos el rodaje del El casoplón. ¡Qué bien lo hemos pasado por Dios! 🤟🏼💥😂 ¡Gracias @joaquinmazon por acogerme en tu familia! Te llevo en mi corazoncito", dice haciendo referencia al director de la cinta, Joaquín Mazón (La familia Benetón, La vida padre, De perdidos a Río, Cuerpo de élite).

© raquelguerrero1 Raquel Guerrero en el rodaje de 'El casoplón'

"Y de @pablochiapella qué decir… ¡¡pues que es un pedazo de compi!!! ¡¡¡Por más aventuras juntos!!! ❤️❤️ Gracias también al pedazo de equipo que hemos tenido… ¡¡así si!! 🎥💫 ¡Ah! Y Edurne un descubrimiento ;)", ha comentado. Rápidamente, la cantante respondió con un "¡¡Eres maravillosa!!", demostrando lo bien que se lo han pasado durante la grabación.

Se trata de un sueño cumplido para la que fuera concursante de Operación Triunfo, ya que tenía muchas ganas de poder formar parte de un proyecto así. "El equipo es espectacular y yo tenía la espinita de que quería hacer algo en cine, he tenido la oportunidad y estoy feliz. El año que viene ya la veréis", explicó en el programa presentado por Pablo Motos.

© raquelguerrero1 El equipo de 'El casoplón'

Edurne no para y muy pronto la veremos estrenándose como coach en La Voz Kids, su nuevo proyecto tras haber dicho adiós a Got Talent. El pasado mes de marzo la artista anunció la noticia dejando en shock a sus seguidores, ya que nadie se lo esperaba: "Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros".

"Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera. Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona", aseguró. Habrá que esperar para verla en el concurso conducido por Eva González, pero no hay duda de que nos sorprenderá con su naturalidad y espontaneidad de siempre.