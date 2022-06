Pablo Chiapella recuerda cómo surgió el amor con su mujer en el rodaje de 'LQSA'

Pablo Chiapella, uno de los actores más queridos de La que se avecina, ha contado cómo conoció a su novia y la historia no puede ser más divertida. Sus caminos se cruzaron gracias a la exitosa serie de los hermanos Caballero, en la que él daba vida a Amador Rivas y ella se encargaba del vestuario. "Natalia trabajaba en vestuario en la serie y me probaba toda la ropa. Amador lleva tanga... A mí me llegaba con cuatro pinzas y había que probar. Nunca sabes por dónde va a cargar aquello", dijo el actor en El Hormiguero. "Estaba en mi camerino, me los probaba en el baño y salía con el tanga, como en Lluvia de estrellas. Ella me decía bien, mal, mete, no...", añadió.

Esta confesión provocó las risas del público y Pablo Motos, siguiendo la broma, le preguntó: "¿Consideras que algún detalle de estos fue el que la enamoró?". Chiapella contestó: "Imagino que sí, porque para superar la vergüenza yo lo convertía todo en un chiste".

La pareja tiene una hija de siete años, que se llama Valentina, a la que todos conocimos en plena pandemia cuando se coló en una rueda de prensa virtual de La que se avecina. La pequeña solo quería jugar con su padre y ambos protagonizaron un divertido momento que se hizo viral. Anoche también habló de ella en el programa de Pablo Motos. "No le dejamos ver la serie porque no quiero que vea a su padre en tanga todavía", dijo sin parar de reír. Explicó que Valentina "más que entender el concepto 'actor', entiende el concepto 'Amador'", lo que da lugar a situaciones muy divertidas en su día a día. "¿Sabes que mi padre es Amador?, le dijo a su profesor de piscina", contó Chiapella.

Pero no todo fueron risas. El intérprete también se puso serio para recordar lo mal que lo pasó cuando se contagió de coronavirus. "Lo pasé mal. Fiebre salvaje, me dejó molido, perdí olfato y sabor y luego no podía terminar las frases. Llamaba a mi suegra y me daba cuenta de que hablaba mal. Estaba en 94-95 % de saturación de oxígeno un día y luego ya recuperé al día siguiente", explicó. Los síntomas no se quedaron ahí y después "me salió urticaria por toda la espalda". Afortunadamente, "ahora estoy fenomenal" y listo para promocionar su nueva película, Llenos de gracia, que se estrena este viernes en cines.

La película, dirigida por Roberto Bueso (La banda) está inspirada en la historial real del exfutbolista del Real Madrid Valdo y en la hermana Marina, a la que da vida Carmen Machi. Completan el reparto del filme Paula Usero (La boda de Rosa), Nuria González (30 monedas), Anis Doroftei (Señor Dame Paciencia) y Manolo Solo (El buen patrón).